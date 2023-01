Selbstgemachtes Knuspermüsli

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Barbara Bjarnason

Zutaten:

150 ml Honig oder Rohrohrzucker

60 ml Rapsöl (oder Maiskeimöl)

½ TL Salz

3 EL Sesam

250 g Sojaflocken

125 g Weizenkeime

100 g Haferkleie

650 g Haferflocken, kernig

125 g Nüsse (Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse) eventuell gehackt

1 TL Zimt

1. Alle Zutaten in einer großen Schüssel gut mit der Hand vermischen, das Öl und der Honig sollten richtig in die Mischung untergearbeitet werden, so dass Klümpchen entstehen, die beim Rösten so richtig knusprig werden.

2. Die Mischung auf ein Backblech schütten, gleichmäßig verteilen und bei 170 °C im Backofen rösten, dabei das Müsli immer wieder wenden, denn es verbrennt schnell.

