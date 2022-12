Ein Sektchen zu Silvester - wer das lieber isst statt trinkt oder noch etwas Sekt übrig hat, für den hat Konditormeisterin Lucia Kranz das perfekte Rezept: Einen Sektgugelhupf mit Glücksschweinchen. Das Grundrezept für den Gugelhupf ist ein echter Klassiker, der sich das ganze Jahr über z.B. mit Zitrone, Orange, Eierlikör oder Schokolade variieren lässt.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (12) Kcal: 456; KJ: 1917; E: 7 g; F: 15 g; KH: 70 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz

Zutaten

Für den Gugelhupf:

3 Eier (Größe M)

250 ml trockener Sekt

110 ml neutrales Öl

100 ml Milch

450 g Weizenmehl (Type 405)

3 TL Backpulver

300 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

Salz

Für die Dekoration:

150 g Puderzucker

3-4 EL trockener Sekt

100 g Marzipanrohmasse

rote oder rosa Lebensmittelfarbe

Außerdem:

Gugelhupfform (Ø 22 cm)

weiche Butter für die Form

Mehl für die Form

Hölzchen zum Befestigen der Dekoration

Zubereitung

1. Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Gugelhupfform (Ø 22 cm) mit weicher Butter fetten und mit Mehl ausstäuben.

2. Für den Gugelhupf Eier, Sekt, Öl und Milch in einer Schüssel verrühren. Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz in einer großen Schüssel mischen. Eiermischung mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine unter die Mehlmischung rühren. Teig in die vorbereitete Form füllen.

3. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 60-70 Minuten backen. Gugelhupf in der Form auf einem Gitter 10 Minuten abkühlen lassen, vorsichtig auf das Gitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.

4. Für die Dekoration Puderzucker in eine Schüssel geben. Sekt esslöffelweise zugeben (Vorsicht, es schäumt!) und mit einem Schneebesen zu einer Glasur rühren. Glasur mit etwas roter oder rosa Farbe „schweinchenrosa“ einfärben und den ausgekühlten Gugelhupf damit glasieren. Glasur trocknen lassen. Restliche Glasur beiseite stellen.

5. Marzipanrohmasse auf der Arbeitsfläche geschmeidig kneten und mit roter oder rosa Farbe „schweinchenrosa“ einfärben. Daraus zwei „Schweinchen-Ohren“ und eine „Schweinchen-Nase“ modellieren.

6. Beide Ohren auf je ein Hölzchen stecken und oben auf dem Gugelhupf platzieren. Schweinchen-Nase entweder mit etwas Glasur festkleben oder ebenfalls auf ein Hölzchen stecken und am Gugelhupf zwischen den zwei Ohren auf mittlerer Höhe anbringen.

