Schwedische Haferkekse

Wer Kekse liebt, die ohne viel Schnickschnack auskommen und deshalb super einfach zu backen sind, liegt mit unserem Rezept genau richtig. Die Kombination von zartem Hafer, Zucker und einer Zimt-, Kardamom-, Tonkabohnen-Note macht die Kekse super köstlich und knusprig. Kekse mit Suchtgefahr - es kann sein, dass sie ratzfatz verputzt werden.

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (40): 65 kcal, 236 kJ, 1 g E, 4 g F, 8 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Annica Bergemann

Zutaten (für 30 bis 40 Stück)

Für den Teig:

100 g zimmerwarme Butter

60 g Kristallzucker

40 g brauner Zucker

15 g flüssiger Honig

1 Prise Salz

etwas gemahlener Zimt

etwas gemahlener Kardamom

etwas Tonkabohne, frisch gerieben (optional)

1 Ei (Größe M)

190 g zarte Haferflocken

70 g Dinkelmehl (Type 630; oder Weizenmehl, Type 550)

1 Pck. Backpulver

Für die Garnitur (nach Belieben):

65 g Zartbitter-Kuvertüre

Außerdem:

2 Backbleche

Backpapier für die Bleche

Spritztütchen (optional)

Zubereitung

1. Für den Teig Butter, beide Zuckersorten, Vanillezucker, Honig, je 1 Prise Salz, Zimt, Kardamom und Tonkabohne in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen von Hand glattrühren.

2. Das Ei unterrühren, bis eine glatte Masse entsteht.

3. Die Haferflocken in einem Mörser oder Blitzhacker leicht zerkleinern.

4. Haferflocken, Mehl und Backpulver mischen und zur Butter-Mischung geben und mit einem Silikonspatel oder Kochlöffel unterheben.

5. Den Teig 20 Minuten kaltstellen.

6. Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen.

7. Vom Teig mit einem Teelöffel Portionen abstechen und mit den Händen 30-40 kleine Kugeln formen.

8. Die Kugeln mit großzügigem Abstand auf die Bleche setzen.

9. Kugeln auf den Blechen im heißen Ofen etwa 10 Minuten backen und auf den Blechen auf einem Gitter abkühlen lassen.

10. Während der Backzeit die Kuvertüre mit einem großen Messer hacken.

11. 50 g Kuvertüre in einer Schüssel über dem Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle schmelzen und mit 15 g Kuvertüre temperieren. Die Kuvertüre in ein Spritztütchen füllen.

12. Nach dem vollständigen Auskühlen der Kekse auf dem Blech die Kekse mit Kuvertüre filieren. Dafür ein kleines Stück vom gefüllten Spritztütchen abschneiden und in schnellen Bewegungen unregelmässige Schokostreifen über die Kekse laufen lassen. Haferkekse trocknen lassen.

Annicas Tipp: Möglich wäre auch, die Kekse halb einzutauchen oder den Boden damit einzupinseln. Wer keine Kuvertüre mag, halb so wild, die Kekse schmecken auch ohne Kuvertüre himmlisch.

