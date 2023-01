Schokoladen-Petit Fours sind wie kleine Kuchen von denen man am liebsten 2, 3 oder 4 auf einmal essen möchte. Die Lieblingskombination von Bäcker- und Konditormeister Robert Schorp aus Döggingen besteht aus Zartbitterkuvertüre und Preiselbeerkonfitüre.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (12): 401 kcal, 1685 kJ, 7 g E, 23 g F, 42 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Robert Schorp

Zutaten

Für die Schokoladen-Petit Fours: :

6 Eiweiß (Größe M)

150 g Zucker

1 Prise Salz

90 g Marzipanrohmasse

4 Eigelb (Größe M)

2 TL feinabgeriebene Bio-Zitronenschale

75 g Butter

125 g Weizenmehl (Type 405)

25 g Backkakao

Für Füllung und Decke: :

200 g Preiselbeer-Konfitüre

100 g Marzipanrohmasse

Für den Überzug:

4 Blatt weiße Gelatine

90 g Schlagsahne

60 g Zartbitterkuvertüre

0,5 TL Butter

25 g Backkakao

110 g Zucker

40 ml Wasser

Für die Dekoration:

Kleine rote Marzipanherzen

Weiße Kuvertüre

Außerdem:

Backblech (30x40 cm)

Backpapier

Teigrolle/ Wellholz

(digitales) Küchenthermometer

Zubereitung

1. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Für die Schokoladen Petit Fours Eiweiß, Zucker und 1 Prise Salz in eine große Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine zu steifem Schnee schlagen.

3. Marzipan auf der groben Seite einer Vierkantreibe in eine Schüssel raspeln. Eigelb und Zitronenschale zugeben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine schaumig rühren.

4. Butter in einer kleinen Pfanne zerlassen und von der Kochstelle nehmen. Mehl und Kakao mischen. Eischnee auf die Marzipanmischung geben. Mehl-Kakao-Mischung darüber sieben und mithilfe eines Silikonspatels unterheben. Butter vorsichtig unterheben.

5. Teig mit einer Palette gleichmäßig auf dem vorbereiteten Blech verstreichen und im heißen Ofen in der Ofenmitte 10-12 Minuten backen. Kuchen auf dem Blech auf einem Gitter auskühlen lassen.

6. Kuchen auf die Arbeitsfläche stürzen und das Backpapier vorsichtig abziehen. Kuchen quer in 4 gleichbreite Streifen (ca. 30x10 cm) schneiden.

7. Für die Füllung Konfitüre glattrühren und auf die Kuchenstreifen streichen. Streifen aufeinanderlegen.

8. Marzipan am besten zwischen Backpapier zu einem Rechteck (ca. 30x10 cm) ausrollen. Backpapier vom Marzipan ziehen. Marzipandecke auf den Kuchenstapel legen, andrücken und einen Bogen Backpapier auflegen und beschweren. Den Kuchenstapel mindestens 4 Stunden, am besten über Nacht, kalt stellen oder eingefrieren.

Unser Tipp: Zum Beschweren legen Sie am besten ein Schneidebrett oder ähnliches auf das Backpapier und beschweren den Stapel mit 2 oder 3 gefüllten Konservendosen. Damit halten die Schichten gut zusammen und die Oberfläche wird ebenmäßig.

9. In 12 Würfel (ca. 5 x 5 cm) schneiden und eingefrieren, bis der Überzug fertig ist.

10. Inzwischen für den Überzug die Gelatine in einer Schüssel mit kaltem Wasser einweichen. Sahne in einem kleinen Topf aufkochen, von der Kochstelle nehmen und 5 Minuten abkühlen lassen. Inzwischen die Kuvertüre mit einem großen Messer fein hacken. Gelatine ausdrücken und unter Rühren mit einem Schneebesen in der Sahne auflösen. Kuvertüre und Butter in der Sahnemischung unter Rühren schmelzen. Kakao unterrühren.

11. Zucker und 40 g Wasser in einem kleinen Topf geben auf 125 Grad erhitzen. Zur Schokoladenmischung geben und mit einem Stabmixer homogenisieren und etwas abkühlen lassen.

12. Kuchenwürfel auf ein Gitter über Backpapier setzen und mit dem Überzug überziehen, abtropfen und trocknen lassen.

13. Als Dekoration Marzipanherzen und Punkte mit geschmolzener weißer Schokolade auf die Schokoladen-Petit Fours setzen.

