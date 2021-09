Frühstückshörnchen mit Schokolade

Süße Hörnchen aus Hefeteig zum Frühstück oder Brunch: Das einfache Rezept mit Hefeteig ist schnell aus einfachen und nur wenigen Zutaten gemacht.

Portionen: 8 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 253; KJ: 1060; E: 8 g; F: 11 g; KH: 42 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für die Frühstückshörnchen:

100 ml Milch

30 g Zucker

1 Ei (Größe M)

10 g frische Hefe

50 g Schmand

1 Prise Salz

120 g Weizenmehl (Type 405)

120 g Dinkelmehl (Type 1050)

40 backfeste Schokolade

Zubereitung

1. Für den Hefeteig die Milch mit Zucker in einem Topf mischen und leicht erwärmen. Die Hefe zerteilen und in der Milch auflösen. Das Ei trennen.

2. Die Hefemilch in eine Rührschüssel geben. Den Schmand mit Eiweiß und Salz dazugeben und alles gut verrühren.

3. Die beiden Mehle vermischen, zu Eimischung geben und alles mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten Teig verkneten. Teig abgedeckt ca. 10 Minuten ruhen lassen.

4. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck (40x18 cm) ausrollen.

5. Den Teig in drei Rechtecke schneiden. Anschließen Rechtecke in Dreiecke schneiden. Diese mit der Spitze nach vorne legen und mit Eigelb bestreichen. Schokolade in Stücke schneiden. Auf der Längsseite die Schokolade verteilen und leicht in den Teig drücken. Teig aufrollen und zu Hörnchen formen.

6. Die Hörnchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und komplett mit dem Eigelb bestreichen. Erneut etwa 30 Minuten am warmen Ort gehen lassen.

7. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Hörnchen auf der mittleren Schiene im heißen Ofen etwa 15 Minuten backen.

8. Herausnehmen und lauwarm abkühlen lassen.

