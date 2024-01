Schnitzel mit geschmorten Karotten und Bratkartoffeln

Was für ein Gaumenschmaus: So ein Kalbsschnitzel ist schon was Feines. Dazu geschmorte Karotten und schön kross gebackene Bratkartoffeln. Guten Appetit!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Rainer Klutsch Zutaten: 4 Kalbsschnitzel (aus der Oberschale) à ca. 180g

300 g altbackenes Weizenbrot

50 g Mehl

2 Eier

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

200 g Butterschmalz

1 Zitrone Für die geschmorten Karotten: 800 g Karotten

20 g Butterschmalz

2 Knoblauchzehen

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle Für die Bratkartoffeln: 1 kg gekochte Kartoffeln vom Vortag (festkochend)

30 g Butterschmalz

etwas Salz

1. Die Kalbsschnitzel trocken tupfen, mit einem aufgeschnittenem Gefrierbeutel belegen und mit einem Plattiereisen gleichmäßig etwa 3-4 mm dünn plattieren. 2. Schnitzel nebeneinander auf ein sauberes Geschirrtuch legen und fest einrollen. Schnitzelrolle in den Kühlschrank legen und ca. 30 Minuten ruhen lassen. 3. Brot in einem Mixer sehr fein zerkleinern. Brotbrösel in ein feines Sieb geben und auf einen flachen Teller sieben (sollte fast sehr fein sein). Noch feiner gehts mit dem Pürierstab. 4. Mehl auf einem großen flachen Teller geben. 5. Eier auf einem großen flachen Teller verquirlen. 6. Die aufgerollten Schnitzel wieder auspacken, mit Salz und Pfeffer würzen und panieren. Dazu die Schnitzel zunächst einzeln, ohne Druck, im Mehl wenden. Überschüssiges Mehl sacht abklopfen. Dann durch das Ei ziehen, abtropfen lassen. Fleischscheiben zum Schluss in den Bröseln wenden. 7. Zum Braten Butterschmalz in einer großen, tiefen Pfanne erhitzen. Mit einem Holzlöffelstiel die Fetttemperatur prüfen. Stiel ins heiße Butterschmalz halten. Bilden sich am Holz kleine Blasen, ist das Fett heiß genug. 8. Die Schnitzel ins heiße Butterschmalz geben und durch Schwenken der Pfanne die Oberseite des Schnitzels mit heißem Butterschmalz überschwemmen. Schnitzel von beiden Seiten goldbraun braten. 9. Schnitzel auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen. 10. Zitrone heiß waschen, trocken reiben und in Spalten schneiden. 11. Die Karotten raspeln und in Butterschmalz ca. 5 min durchschmoren, Knoblauch mitziehen lassen. 12. Kartoffeln in scheiben schneiden und im Butterschmalz kross ausbraten.