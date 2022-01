Schneeflocken-Brötchen

per Mail teilen

Das Rezept aus Hefeteig mit Quark braucht eine Stunde Gehzeit. Dann werden die Teiglinge zu Schneeflocken geformt. Nur 10 Minuten backen und schon sind sie fertig. Ein leckeres Rezept zum Frühstück, zu Kaffee oder Tee oder einfach für Zwischendurch.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Gehzeit: 1 Stunde

Backzeit: 10 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (24): Kcal: 80; KJ: 335; E: 3 g; F: 2 g; KH: 13 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für den Hefe-Quark-Teig: :

100 ml Milch

50 g Zucker

10 g Hefe, frisch (¼ Würfel)

40 g Butter

1 Ei (Größe M)

125 g Speisequark

1 Vanilleschote, das Mark davon

1 Prise Salz

340 g Weizenmehl (Type 405)

Außerdem:

1 scharfes Messer

1 Schere

Mehl zum Arbeiten

Puderzucker

Zubereitung

Hinweis: Für 24 Stück

1. Für den Hefe-Quark-Teig in einem kleinen Topf auf dem Herd die Milch mit dem Zucker und der Hefe erwärmen und verrühren. Danach Hefegemisch in eine Rührschüssel geben.

2. Butter, Ei, Quark, Vanillemark und Salz dazugeben und mit Hilfe der Knethaken der Küchenmaschine oder des Handrührgeräts vermengen.

3. Zum Schluss das Mehl in die Rührschüssel geben und zu einem Teig kneten.

4. Hefe-Quark-Teig abgedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.

5. Gegangener Hefe-Quark-Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle formen und in 24 Teile teilen (ca. 35 g pro Teigling). Die Teiglinge zu Kugeln formen und 10 Minuten gehen lassen.

6. In der Zwischenzeit den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und ca. zwei weitere Bögen Backpapier bereitlegen.

7. Die Kugeln auf das Backblech und die Backpapierbögen setzen und plattdrücken. Mit einem Messer die platten Kugeln zu einer Schneeflocke mit 6 Armen einschneiden. Die Spitzen der Arme mit Hilfe einer Schere einschneiden. Messer und Schere dabei immer in Mehl tauchen, damit der Teig nicht am Messer bzw. an der Schere kleben bleibt.

8. Die Schneeflockenbrötchen im vorgeheizten Backofen 10 Minuten backen.

9. Nach dem Backen die Brötchen abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Unser Tipp: Bevor man den Hefe-Quark Teig zu einer Rolle formt (siehe Punkt 5), können Sie z.B. auch Rosinen, getrocknete Cranberrys, gehackte Nüsse oder gehackte Schokolade etc. in den Teig einkneten. Sie können die Brötchen auch füllen, z.B. mit Marmelade, allerdings geht das erst nach dem Backen.

