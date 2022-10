Savarin mit Buttermilch-Limettenmousse

Lockeres Hefeteigküchlein, saftig getränkt mit fluffiger Buttermilch-Limettenmousse und frischen Früchten. Der franzözische Klassiker schmeckt zum Dessert oder auch nachmittags zu Kaffee oder Tee.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 467, KJ: 1962, E: 8 g, F: 24 g, KH: 51 g; Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Speißer-Eberhardinger

Zutaten

Für die Savarins:

250 g Weizenmehl (Type 405)

15 g Hefe

15 g Zucker

125 g Butter

75 ml Milch

2 Eigelb (Größe M)

2 Eier (Größe M)

Mark einer Vanilleschote

1 Bio-Orange, der Abrieb davon

Für die Tränke:

200 ml Wasser

160 ml Maracujasaft

100 g Zucker

Mark einer Vanilleschote

40 ml Rum

1 Bio-Orange, der Abrieb davon

Für die Buttermilch-Limettenmousse:

5 Blatt Gelatine

325 g Schlagsahne

500 ml Buttermilch

125 g Puderzucker

4 Bio-Limetten, Saft und Abrieb davon

Für den Mango-Granatapfelsalat:

1 reife Mango

0,5 Granatapfel

1,5 TL Rohrzucker

2 Bio-Limetten, Saft und Abrieb davon

Außerdem:

10 Saverin-Förmchen (Ø 4cm)

50 g Pistazien, gehackt

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Die Förmchen einfetten.

2. Für die Savarins in eine Rührschüssel Weizenmehl, Hefe und Zucker geben.

3. In einem Topf auf dem Herd Butter schmelzen, in eine weitere Rührschüssel geben. Mit Milch, Eigelb, Eiern, Salz, Vanillemark und Bio-Orangenabrieb verrühren. Flüssige Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und zu einem Teig verrühren. Teig 10 Minuten ruhen lassen.

4. Teig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und gerne noch einmal 10 Minuten ruhen lassen (ist aber kein Muss).

5. Savarins im vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten backen.

6. In der Zwischenzeit für die Tränke Wasser, Maracujasaft, Zucker, Vanillemark, Rum und Bio-Orangenabrieb in einem Topf aufkochen und evtl. in eine Schüssel umfüllen.

7. Gebackene Savarins aus dem Backofen nehmen, aus den Förmchen lösen und in die Tränke tauchen bis sie sich vollgesaugt haben. Vollgesaugte Savrins auf ein Kuchengitter mit Unterlage stellen.

8. Für die Buttermilch-Limettenmousse Gelatine in kaltem Wasser aufweichen. Sahne steif schlagen.

9. Buttermilch mit Puderzucker verrühren und mit Limettensaft und -abrieb abschmecken.

10. Eingeweichte Gelatine ausdrücken und in einem Topf auf dem Herd unter Rühren auflösen. Aufgelöste Gelatine in die Buttermilch rühren, geschlagene Sahne unterheben, in eine Schüssel umfüllen und kalt stellen bis sie fest ist, am besten über Nacht.

11. Für den Mango-Granatapfelsalat Mango schälen, vom Kern lösen, würfeln und in eine Schüssel geben. Granatapfel entkernen und zu den Mangowürfel geben. Mit Rohrzucker, Limettensaft und -abrieb verrühren und ziehen lassen.

12. Zum Anrichten Mango-Granatapfelsalat auf einen Teller geben, den Savarin auf den Mango-Granatapfelsalat setzen. Buttermilch-Limettenmousse auf den Teller setzen, z.B. als Nocken, mit gehackten Pistazien dekorieren.

Unser Tipp: Die Savarins kann man schon vorher backen und z.B. eingefrieren. Die Tränke lässt sich ebenfalls schon vorbereiten. Die Buttermilch-Limettenmousse am besten am Vortag zubereiten und den Mango-Granatapfelsalat frisch zubereiten.

Übersicht aller SWR Rezepte