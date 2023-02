Rosenkohleintopf mit Würstchen

Mira Maurer kocht einen Rosenkohl-Eintopf mit allem was der Februar zu bieten hat. Dazu gibt es Würstchen und knuspriges Baguette mit Orangenbutter.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 571, KJ: 2388 E: 15 g, F: 41 g, KH: 33 g Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten

500 g Rosenkohl

4 EL Rapsöl

1 Zwiebel

200 g Karotten

1 Petersilienwurzel (á ca. 100 g)

200 g Knollensellerie

300 g Kartoffeln, festkochend

1 Stange Lauch (á ca. 200 g)

1,5 Liter Gemüsebrühe, heiß

1 Lorbeerblatt

2 Stiele Thymian

4 Würstchen (z. B. Schüblinge oder Wiener)

3 Stiele Petersilie

etwas Pfeffer

etwas Salz

1 Stück Meerrettich (frisch, ca. 50 g, alternativ aus dem Glas)

Außerdem:

1 Baguette

1 Bioorange

1 EL Walnüsse, gehackt

100 g Butter, weich

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung

1. Rosenkohl putzen, abbrausen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Rosenkohl mit 2 EL Öl mischen und mit Pfeffer und Salz würzen. Kohl auf einem mit Backpapier belegtem Backblech verteilen und auf der mittleren Schiene im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, ca. 15 Minuten rösten.

2. Zwiebel abziehen und würfeln. Karotten, Petersilienwurzel und Sellerie putzen, schälen und abbrausen. Je nach Dicke der Länge nach halbieren und in 2 cm große Stücke schneiden. Kartoffeln schälen, abbrausen und 2 cm groß würfeln. Würfel in kaltes Wasser legen. Lauch putzen, abbrausen und den hellgrünen und weißen Teil in 1 cm dicke Ringe schneiden.

3. In einem großen Topf 2 EL Öl erhitzen. Zwiebeln, Karotten, Petersilienwurzel und Sellerie darin bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren 3 Minuten andünsten.

4. Kartoffeln kurz abtropfen lassen, mit dem Sellerie zugeben und weitere 2 Minuten ebenso andünsten. Lauch zugeben und 1 Minute andünsten.

5. Brühe, Lorbeer und Thymian zugeben und zugedeckt aufkochen. Eintopf bei milder Hitze 15 Minuten kochen.

6. Inzwischen die Würstchen in Scheiben schneiden. Mit dem Rosenkohl in den Eintopf geben und weitere 5-10 Minuten kochen. 7. Baguette in Scheiben schneiden und im Ofen (Nachwärme vom Rosenkohl) oder in der Pfanne rösten.

8. Walnüsse rösten und etwas abkühlen lassen. Orange heiß abbrausen und trockenreiben. Etwas Schale abreiben. Orange halbieren und den Saft auspressen. Butter, Orangensaft und Schale verrühren. Nüsse evtl. etwas feiner hacken und ebenfalls unter die Butter rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

9. Petersilie abbrausen und trockenschütteln. Blättchen abzupfen und fein schneiden. Meerrettich schälen.

10. Eintopf mit Pfeffer und Salz abschmecken. Portionsweise mit Petersilie bestreut anrichten. Meerrettich am Tisch direkt in den Teller raspeln oder reiben. Baguette und Orangen-Nussbutter dazu reichen.

