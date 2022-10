Rösti mit geschmortem Mangold und Walnuss-Dip

Rainer Klutsch bereitet knusprige Rösti aus rohen Kartoffeln zu. Dazu gibt es gedünsteten Mangold und einen knackigen Walnuss-Dip.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 778, KJ: 3252 E: 19 g, F: 53 g, KH: 52 g Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für den Walnuss-Dip:

80 g Walnüsse, alternativ Haselnüsse

150 g Frischkäse

150 g Joghurt

1 TL Honig

1 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für die Rösti:

2 Schalotten

1,2 kg Kartoffeln, vorwiegend festkochend

2 TL Speisestärke

etwas Salz

etwas Pfeffer

8 EL Butterschmalz

Für das Mangoldgemüse:

800 g Mangold

4 Schalotten, mittelgroß

1 Knoblauchzehe

60 g Tomaten, getrocknet

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

50 ml Gemüsebrühe, ca.

Zubereitung

1. Für den Dip Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten. Herausnehmen und abkühlen lassen.

2. Frischkäse, Joghurt, Honig und Öl verrühren. Walnüsse hacken und untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Für die Rösti Schalotten abziehen und fein würfeln. Kartoffeln schälen, abbrausen grob raspeln und in einem sauberen Geschirrhandtuch gründlich ausdrücken.

4. Kartoffelraspel, Schalottenwürfel, Stärke, Salz und Muskat gut vermengen.

5. Butterschmalz portionsweise in einer beschichteten Pfanne erhitzen.

6. Die Kartoffelmasse nach und nach in Portionen ins heiße Fett setzen, flach drücken und daraus knusprige Rösti braten (je nach Geschmack mehrere kleine oder zwei größere Rösti). Rösti herausnehmen und auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen. Warm stellen, bis das Mangoldgemüse fertig ist.

7. Mangold putzen, abbrausen und trockentupfen. Stiele in ca. 0,5 cm breite Scheiben, Blätter in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Schalotten und Knoblauch abziehen. Schalotten in dünne Spalten schneiden. Knoblauch hacken. Getrocknete Tomaten ebenfalls in feine Streifen schneiden.

8. Butter und Öl in einer Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin andünsten. Mangoldstiele und Tomaten zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

9. Brühe zugeben (wenn das Gemüse zu trocken ist, die ganze Menge, sonst evtl. weniger Brühe zugeben) und zugedeckt ca. 5 Minuten garen.

10. Mangoldblätter zum übrigen Gemüse geben und etwa 1-2 Minuten mitgaren. Erneut abschmecken.

11. Rösti, Mangoldgemüse und Dip anrichten und servieren.

