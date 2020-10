per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Jasmin Rentschler und Johanna Wagner

Für die Rinderroulade:

4 Rinderrouladen

8 Scheiben Speck

0,5 Hokkaido Kürbis

250 g Doppelrahm Frischkäse

frischen Thymian

Salz

Pfeffer

Bindfaden

Butterschmalz

Rotwein

Für die Bratensauce:

500 g Rinder- oder Kalbfleischknochen

Butterschmalz

2 Karotten

0,25 Sellerie

1 Stange Lauch

3 Zwiebeln

frische Petersilie

1,5 Lorbeerblätter

Senfkörner

Wacholderkörner

Mehl zum andicken

Salz

Pfeffer

Für den Fenchelschaum:

2 mittelgroße Knollen Fenchel

2 Zwiebeln

etwas Butterschmalz

2 TL Fenchelsamen

250 ml Weißwein

300 ml Sahne

Salz

Pfeffer

Für das Maronenmousse:

600 g vorgegarte Maronen

3,5 Stück mittelgroße mehlig kochende Kartoffeln

2 Zwiebeln

250 g Sahne

etwas Butterschmalz

Salz

Pfeffer

Für den Orangenspiegel:

300 ml Orangensaft (frisch gepresst)

0,5 Päckchen Vanillepuddingpulver (mit echter Bourbon Vanille)

etwas braunen Zucker

Für das Kartoffelstroh:

2 große festkochende Kartoffeln

Frittierfett

etwas Salz

Zarte Rinderroulade mit Kürbis/Frischkäsefüllung

1. Für die Rouladen den Frischkäse mit dem klein gehackten Thymian sowie Salz und Pfeffer glattrühren. Die Rouladen damit bestreichen. Jede Roulade mit zwei Scheiben Speck belegen. Den Kürbis schälen und in dickere Stifte schneiden. Je zwei Kürbisstücke an ein Ende der Roulade legen und von dort aus anfangen die Roulade zu wickeln. Die fertige Roulade mit einem Bindfaden fixieren. Etwas Butterschmalz in einem Schnellkochtopf erhitzen und die Rouladen von allen Seiten kräftig anbraten. Mit Rotwein ablöschen. Die Rouladen ca.45 min schmoren lassen (im normalen Topf ca. 2 Stunden).

2. Für die Soße das Butterschmalz in einem großen Topf erhitzen. Die Knochen und das Gemüse darin kräftig anrösten. Sobald sich ein Bratensatz gebildet hat, mit etwas Rotwein ablöschen. Das ganze wieder einkochen lassen und abermals mit Rotwein ablöschen. Das ganze 4 bis 5 mal wiederholen.

Etwas Wasser und die Gewürze dazu geben und ca.20 Minuten köcheln lassen. Nun die Knochen herausnehmen und die Sauce mit dem Gemüse durch ein Sieb streichen. Den Bratenfond der Rouladen dazu geben. Die Sauce reduzieren lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit in kaltes Wasser gerührtem Mehl andicken.

3. Für den Fenchelschaum die Fenchelsamen ohne Öl kurz anrösten. Die klein geschnittenen Zwiebeln im Butterschmalz andünsten den ebenfalls klein geschnittenen Fenchel dazu geben und kurz mit dünsten. Mit dem Weißwein ablöschen. Die Fenchelsamen dazu geben. Den Fenchel weich köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen. Das Ganze pürieren und durch ein feines sieb streichen. Den Fenchelsud mit der Sahne mischen und in einen Siphon füllen. Kurz vor dem Servieren mit einer Lochtülle aufspritzen.

4. Für das Maronenmus die Zwiebeln klein schneiden, im heißen Butterschmalz anschwitzen. Die Kartoffeln, geschält und ebenfalls klein geschnitten, dazu geben und mit Wasser ablöschen. Die Kartoffeln ca. 10-15 Minuten weichkochen. Die Maronen und die Sahne dazu geben und kurz aufkochen lassen. Topf vom Herd nehmen. Das Ganze mit dem Zauberstab pürieren. Je nach Geschmack, kann man es ganz glatt pürieren oder etwas stückiger. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Für den Orangenspiegel 4-6 EL Orangensaft bei Seite stellen. Den restlichen Orangensaft im Topf aufkochen und reduzieren lassen. Das Puddingpulver mit dem auf die Seite gestellten Orangensaft glattrühren.

Das Puddingpulver langsam in den reduzieren O-Saft einrühren. Unter ständigem Rühren, kurz aufkochen.

6. Für das Kartoffelstroh die Kartoffeln mit einem Spiralschneider in Fäden schneiden. Im heißen Fett kurz goldbraun frittieren. Auf einem Krepp abtropfen lassen. Mit Salz würzen und sofort servieren.

