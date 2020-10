per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Beate Vogel und Sven Bernhagen

Für das Rieslinghähnchen:

1 Hähnchen

2 Zwiebeln

1 Stange Lauch (das weiße)

100 g weiße Champignons

50 g Sellerie

1 Karotte

1 Knoblauchzehe

1 Flasche trockener Riesling

Salz

Pfeffer

Butterfett

2 Schalotten

Thymian

Zitrone

200 g Creme double

Für die Ravioli:

50 g Mehl

25 g Dunst

25 g Grünkernmehl

1 EL Kurkuma

1 Ei

1 TL Salz

1 EL ÖL

2 EL Wasser

Für die Raviolifüllung:

100 g Ricotta

50 g Grünkern geschrotet und gegart

1 getrocknete Feige

1 getrocknete Aprikose

1 frische Feige

Salz

Pfeffer

1 Hühnerleber

50 ml Portwein

Piment d´Espelette

1 Abrieb von der Orange

1 Eiweiß

Für die karamellisierten Feigen:

2 EL Zucker

1 TL Butter

6 Feigen

30 ml Johannisbeerbalsamico

100 ml roter Port

4 EL Zucker

Backpapier

Für die Brötchen zum Beilagensalat:

400 g Weizenmehl Typ 1050

100 g Grünkernschrot

0,5 Würfel Hefe

1 EL Salz

Wasser

2 EL Grünkernschrot extra

Für die Salzbutter zum Brötchen:

80 g Butter

1 TL geräuchertes Maldon Sea Salt

Für das Salatdressing:

1 Feige (das Fruchtfleisch zerdrückt)

5 EL guter Balsamico

7 EL gutes Sonnenblumenöl

Salz

Pfeffer

Fein geschnittene Kräuter

1 TL Senf

Für den Salat:

Blattsalat

Radieschen

Tomate

Gurke

4 EL Grünkern

Öl

Salz

Pfeffer

Rieslinghähnchen mit karamellisierten Feigen und Ravioli SWR SWR -

1. Hähnchen zerteilen, Haut abziehen. Die Keulen in 2 Teile und die Brust in 4 Teile schneiden und kühl stellen. Flügel, Rücken, Hals und Nieren grob zerteilen, in Butterfett hell anbraten.

2. Zwiebeln, Lauch, Pilze, Karotte, Sellerie und Knoblauch fein gewürfelt zugeben, kurz mit anbraten. Mit ¼ L Wein ablöschen, komplett einkochen lassen. Mit ½ L Wasser auffüllen, wieder komplett einkochen lassen. Mit Wasser bedecken, schwach für 1 Stunde köcheln. Durch ein Sieb geben, jetzt sollte ca. ½ L Fond übrigbleiben. Kaltstellen, entfetten.

3. 2 Schalotten fein würfeln, in Butterfett hell anschwitzen, mit 150 ml Wein ablöschen, fast komplett reduzieren, zur Seite stellen. Die restlichen Hähnchenteile mit Salz und Pfeffer würzen und in einem Schmortopf vorsichtig hell anbraten, mit Wein ablöschen. Zitronensaft, Schalottenmischung und Thymian zugeben, der Sud soll sehr kräftig schmecken.

4. Alles zugedeckt in den Ofen (140°) stellen. Nach 20 Min. die Bruststücke herausnehmen und warm stellen. Weitere 30 Min. im Ofen garen, restliche Fleischstücke herausnehmen, warm stellen.

5. Bratenfond durch ein feines Sieb geben, zurück in den Topf geben und mit starker Hitze reduzieren. Entfetteten Fond zugeben, deutlich reduzieren, die Creme double zugeben, abschmecken.

6. Ravioli: Aus den Zutaten einen elastischen Nudelteig herstellen und diesen dann zugedeckt mindestens 30 Min. ruhen lassen. Ricotta, Grünkern und klein geschnittene Früchte mischen, die Masse teilen. Die eine Hälfte mit Piment d´Espelette kräftig abschmecken.

7. Die Hühnerleber kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Portwein ablöschen. Orangenabrieb zugeben.

8. Leber klein geschnitten und abgekühlt zur zweiten Hälfte der Füllung geben, kräftig würzen.

9. Den Nudelteig auswellen, mit Eiweiß bepinseln, in kleine Rechtecke schneiden, die Füllungen mit einem Teelöffel darauf geben, verschließen und getrennt für etwa 15 Min. vorsichtig in siedendem Wasser garen.

10. Karamelisierten Feigen: 2 EL Zucker in einer Pfanne schmelzen, Butter zugeben, Feigen halbieren und mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne geben. Mit dem Balsamico ablöschen, Port zugeben und etwas einkochen.

11. Der Sud soll sirupartig werden. 4 EL Zucker karamellisieren, mit Hilfe einer Gabel Karamellornamente auf ein Backpapier streichen. Außerdem: Öl zum ausbacken, Petersilie.

12. Die Hühnerhaut in ca. 3x5 cm große Stücke schneiden. Im heißen Öl ausbacken, anschließend die Petersilie ausbacken.

13. Fertigstellung: auf jeden vorgewärmten Teller je 1 Keule und ein Bruststück geben, mit der Sauce übergießen. Je 5 Ravioli dazugeben, die Feigen mit dem Sirup mit der Schnittfläche nach oben an den Tellerrand legen, auf die Feigenhälften die Karamellornamente drapieren.

14. Die kross frittierte Hühnerhaut und die Petersilie auf die Hähnchenteile geben

15. Brötchen: Das Mehl und die 100 g Grünkernschrot mit dem Salz in eine Schüssel geben. Die Hefe mit etwas lauwarmem Wasser glatt rühren, zum Mehl geben, einen glatten Brotteig kneten.

16. Zugedeckt für 1 Stunde stehen lassen. Kleine Brötchen daraus formen, mit Wasser bestreichen, mit den 2 EL Grünkernschrot bestreuen, etwa 30 Min gehen lassen. Für 30 Min. bei 220 Grad backen.

17. Salzbutter Beide Zutaten vermischen.

18. Salatdressing: Alle Zutaten in ein Schraubglas geben, schütteln, bis eine Emulsion entsteht.

19. Salat: Grünkern für 30 Sek. in der Mikrowelle auf höchster Stufe erhitzen (Grünkern wird wie Popcorn)

20. Das Hühnerherz in Öl kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und in feine Streifen schneiden.

Übersicht aller SWR Rezepte