Rhabarbergelee mit Erdbeeren

Mindestens doppelt so viel Frucht wie Zucker, ein Quäntchen Zitrone, und man schmeckt, was man sieht: ganz viel Rhabarber und Erdbeere. Früchteglück im Glas das ganze Jahr. Der ideale Begleiter für Ihr Frühstück.

Portionen: 5 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Yvonne Wolf

Zutaten:

1 kg Rhabarber, geputzt

800 ml Wasser

300 g Erdbeeren

2 EL Zitronensaft

500 g Gelierzucker 2:1 (alternativ 300 g Gelierzucker 3:1)

Hinweis: Für 5 Gläser (je 200 ml)

1. Am Vortag: Für das Rhabarbergelee den Rhabarber in ca. 1 cm breite Stücke schneiden. Die Rhabarberstücke mit dem Wasser in einem ausreichend großen Topf zum Kochen bringen, anschließend 15 Minuten sanft köcheln lassen.

2. Ein Sieb über eine Schüssel hängen und mit einem angefeuchteten sauberen grobmaschigen Küchentuch auslegen. Den gekochten Rhabarber hineingießen und den Saft über Nacht im Kühlschrank abtropfen lassen. Am nächsten Morgen das Tuch kräftig zusammendrehen und den restlichen Saft auspressen.

3. Die Erdbeeren waschen, die Stielansätze entfernen und in kleine Stücke schneiden. Die Erdbeerstücke und den Zitronensaft in einen großen Topf geben. Den Gelierzucker hinzugeben, alles gut verrühren und eine Stunde ziehen lassen. 600 ml Rhabarbersud zu den Erdbeeren geben. Falls nicht genug Sud vorhanden ist, mit Leitungswasser auffüllen und die Masse zum Kochen bringen.

4. Das Gelee 4 Minuten unter Rühren sanft kochen. Dann eine Gelierprobe durchführen. Das Gelee durch einen Trichter in sterilisierte Gläser füllen.

