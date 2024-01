Rhabarber-Aprikosen-Chutney

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten:

2 Schalotten

1 kleine Zehe Knoblauch

1 Stück Ingwer (ca. 5 cm)

100 g getrocknete Aprikosen

2 frische Thaichilischoten

1 TL Kardamomkapseln, grün

2 EL Öl

1 Prise Zimt

100 g Zucker

60 ml Apfelessig

Salz und Pfeffer

500 g Rhabarber

1. 2 Schalotten, 1 Zehe Knoblauch und Ingwer ca. 5 cm reinigen, schälen und fein würfeln. 100 g getrocknete Aprikosen fein schneiden. 2 Thaichilischoten reinigen, Kerne entfernen und fein schneiden. Kardamomsamen aus den Kapseln (1 TL) entfernen und mörsern.

2. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen, Schalotten, Knoblauch, Ingwer, Aprikosen, Thaichili anbraten. Kardamom, Prise Zimt, 100 g Zucker in den Topf geben, kurz mitdünsten, mit 60 ml Apfelessig und 300 ml Wasser ablöschen, etwas salzen und pfeffern und 10-15 Minuten einkochen.

3. Währenddessen 500 g Rhabarber reinigen, vorbereiten und in ½ cm große Stücke schneiden und direkt in den Topf zur restlichen Masse geben und weitere 10-15 Minuten dick einkochen lassen. Wenn die gewünschte Chutney-Konsistenz erreicht wurde, direkt in die Gläser füllen und verschließen.

