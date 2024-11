In vier Wochen ist Weihnachten und man kann sich ruhig schon mal Gedanken darüber machen, was denn an den Festtagen auf den Tisch kommt. Dieses Gericht könnte da ein absolutes Highlight sein: Leuchtender Hokkaidokürbis, gepaart mit den süß-säuerlichen Zwergorangen, serviert mit einer perfekt gegarten Entenbrust und knusprigem Kürbiskrokant.