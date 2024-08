Tortilla mit Tomaten und Salbei

per Mail teilen

Martin Gehrlein macht eine Tortilla mit Kartoffeln, Tomaten und Salbei. Die Tortilla passt zu jedem Wetter, denn sie schmeckt warm und kalt.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Nährwerte pro Person: Kcal: 321, KJ: 1343, E: 11 g, F: 15 g, KH: 34 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

800 g Kartoffeln

etwas Salz

2 Spitzpaprika, rot und gelb

300 g Kirschtomaten

2 Lauchzwiebeln

1 Bund Petersilie

1 TL Oreganoe, getrocknet

8 Eier (Größe M)

120 ml Milch

1 TL Bio-Zitronenschale

60 g Gouda, gerieben (oder anderer Käse, z.B. Emmentaler)

etwas Peffer

etwas Paprikapuler, edelsüß

4 EL Butterschmalz

8 Salbeiblätter

Zubereitung

1. Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 15-20 Minuten knapp gar kochen. Abgießen, ausdämpfen, Schalen entfernen und abkühlen lassen. (Am besten am Vortag kochen)

2. Kartoffeln in dünne (ca. 0,5 cm) Scheiben schneiden.

3. Paprika, Tomaten und Lauchzwiebeln putzen, evtl. abbrausen und klein schneiden. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und ebenfalls fein schneiden.

5. Eier mit Milch, Zitronenschale, Käse, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Oregano und Petersilie verquirlen.

6. In einer beschichteten, ofenfesten großen Pfanne 3 EL Butterschmalz erhitzen. Die Kartoffeln darin ca. 7-10 Minuten braten. Herausnehmen.

7. Paprika, Tomaten und Lauchzwiebeln im Bratfett ca. 5 Minuten dünsten.

8. Kartoffeln und Gemüse in der Pfanne mischen Ei-Kräutermischung darübergeben. Im Backofen bei 180 Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten stocken lassen.

9. Tortilla herausnehmen und kurz ruhen lassen.

10. Übriges Butterschmalz erhitzen. Salbeiblätter darin ca. 1 Minute braten.

11. Tortilla mit den Salbeiblättern bestreuen, in Stücke schneiden und servieren. Schmeckt warm oder kalt. Dazu passt Salat.

Tipp: Wer keine große ofenfeste Pfanne hat, um die Tortilla darin zu garen, nimmt eine gefettete Tarte- oder Auflaufform.

