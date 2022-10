Für Susanne Mützel aus Bühlertal war schon als Kind klar: sie will Feuerwehrfrau werden. Die Badenerin wird die erste Notfallsanitäterin in Baden-Württemberg, studiert Gefahrenabwehr und macht ihre Ausbildung zur Brand-Oberinspektorin. Sie hat schon in Nepal und auf den Philippinen Katastrophenhilfe geleistet und diesen Sommer ein Feuerwehrteam in Griechenland geleitet, dass die Waldbrände bekämpft hat. mehr...