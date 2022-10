Gerhard Volz vom Schwäbischen Albverein wandert für sein Leben gern. In Remshalden bietet er als Wanderführer beispielsweise eine Genusswanderung in die Weinberge mit feuchtfröhlicher Einkehr an, und als Wegewart sorgt er dafür, dass niemand in die falsche Richtung marschiert. mehr...