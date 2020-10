Portionen: 6 Koch/Köchin: Martina Gerke und Stefan Nägele

Für den Rehrücken:

800 g Rehrücken

6 Scheiben Bauchspeck (Frühstücksspeck)

Salz

Pfeffer

Frischen Rosmarin

Für das Blaukraut mit karamellisierten Birnen :

2 Blaukraut

4,5 Birnen

2 Zwiebeln

4 EL Schweineschmalz

6 EL Apfelessig

0,5 Liter Apfelsaft

4 Gewürznelken

2 Lorbeerblätter

Salz

Pfeffer

Brühwürze

Fett

Zucker

Für die Herzoginkartoffeln mit Röstzwiebeln und Pinienkernen:

1450 g mehlig kochende Kartoffeln

5,5 Eier

2,5 EL Butter

Kartoffel- oder Maisstärke

Salz

Muskatnuss

2,5 Zwiebeln

50 g Pinienkerne

2 EL Milch

1 Eigelb

Für die Soße aus Wildjus :

2 kg Rehknochen

0,5 Sellerie

4 Möhren

1 Lauchstange

1 Petersilienwurzel

Petersilie

1 EL Tomatenmark

1 Liter ungesüßter Traubensaft, alternativ geht natürlich auch Rotwein

Salz

Pfeffer

Wildgewürzmischung

1 Zwiebel

1 EL Tomatenmark

1 EL Mehl

2,5 EL Crème fraîche

1. Rehrücken säubern, in 12 Stücke zerteilen und diese mit dem Speck ummanteln und mit Holzstäbchen fixieren.

2. Stücke von beiden Seiten in Butterschmalz kurz anbraten, dann erst mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Auflaufform geben, die mit Olivenöl ausgepinselt und mit einigen frischen Rosmarinzweigen ausgelegt wurde. Die Auflaufform, je nach Dicke der Scheiben, ca. 10 Minuten bei 180 Grad Celsius im Backofen weiter garen.

3. Die Temperatur im Fleisch sollte nicht höher als 58-60 Grad sein. Das Fleisch ist perfekt, wenn es auf Druck nachgibt und wieder in seine Form zurückkehrt und heller, aber nicht blutiger Fleischsaft austritt.

4. Unbedingt darauf achten, dass die Stücke alle gleich groß sind, sonst kann es zu Abweichungen beim Gargrad kommen! Danach sofort auf dem Teller anrichten.

5. Blaukraut raspeln, Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden.

6. Das Schmalz in einem Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin anschwitzen.

7. Den Rotkohl bzw. das Blaukraut dazugeben und den Essig unterrühren, dann den Apfelsaft zugeben. Jetzt die Nelken und das Lorbeerblatt zufügen (am besten in einem Tee-Ei) und mit Salz und Pfeffer würzen.

8. Das Blaukraut bei mittlerer Hitze zugedeckt insgesamt ca. 50 Min. schmoren, zwischendurch immer wieder umrühren. Evtl. noch etwas Flüssigkeit (Wasser) nachgießen.

9. Nachdem das Blaukraut zum Schmoren im Topf ist, die Birnen schälen, vom Kernhaus befreien und klein würfeln. Etwas Fett in einer Pfanne anschwitzen und die Birnen darin andünsten.

10. Etwas Zucker darüber streuen und das Ganze auf niedriger Stufe karamellisieren lassen. Die karamellisierten Birnenwürfel nach Fertigstellung zum Blaukraut dazu geben und etwas mitschmoren lassen.

11. Gerne einige für die Deko zurückbehalten. Das Ganze mit Salz, Pfeffer, Essig und etwas Brühwürze abschmecken. Bei Zugabe von weitem Essig noch etwas weiter köcheln lassen.

12. Tipp: Lorbeerblätter und Nelken am besten in ein Teesieb-Ei geben, das man komplett schließen kann und darin in den Topf mit Blaukraut legen, damit man sie hinterher einfach herausnehmen kann und niemand später auf eine Nelke etc. beißt.

13. Dann die Kartoffeln schälen und ca. 20 Minuten in Salzwasser kochen. Zwiebeln schälen, in kleine Würfel schneiden und in Butterschmalz goldbraun anrösten (nicht salzen!). Beiseitestellen.

14. Pinienkerne goldbraun (ohne Fett) anrösten.

15. Die Kartoffeln heiß durch eine Presse pressen und mit Butter, Salz und Muskatnuss, sowie mit den Zwiebeln vermengen. Ist die Masse sehr fest evtl. noch etwas Milch dazu geben. Ist sie zu flüssig ggf. mit Kartoffel- oder Maisstärke etwas binden.

16. Masse mit einem Spritzbeutel mit Sterntülle auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech spritzen und für den Goldglanz Eigelb und Milch verquirlen. Rosetten vorsichtig damit bepinseln und Pinienkerne darauf streuen.

17. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200° C, Umluft: 175° C) 12 – 15 Minuten (ggf. bis 20 Minuten, je nach Größe der Herzoginkartoffeln) hellbraun ausbacken.

18. Die Rehwildknochen in einem großen Topf mit Butterschmalz dunkelbraun anrösten.

19. Das Wurzelgemüse waschen, Sellerie, Möhren und Petersilienwurzel schälen, den Wurzelteil vom Lauch abschneiden und alles in 2 Euro große Stücke schneiden (durch das Kleinschneiden gibt es insgesamt mehr Röstfläche) und ebenfalls mit anschwitzen. Das Tomatenmark hinzugeben, etwas mitrösten und mit Traubensaft ablöschen.

20. 5 Stunden bei geringer Hitze köcheln. Ist der Saft ziemlich eigekocht Wasser nachgießen und die Flüssigkeit weiter reduzieren lassen. Die Jus abgießen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer und Wildgewürz noch abschmecken und evtl. noch etwas Wasser dazu geben.

21. Zwiebeln würfeln und in der Pfanne, in der das Fleisch angebraten wurde, in Butterschmalz anrösten. 1 EL Tomatenmark mitrösten und zum Binden 1 EL Mehl dazu geben und mit etwas Wasser, ungesüßtem Traubensaft (nur wenn der Jus nicht zu süß ist) oder Rotwein ablöschen und der Jus hinzufügen.

22. Crème fraîche in eine Tasse geben und mit einer Gabel etwas von dem Jus darunter rühren, erst wenig und dann noch etwas mehr, um Klumpen zu vermeiden.

23. Die daraus entstandene sämige Creme zügig in die Soße unterrühren, ggf. nochmal abschmecken.

24. TIPP: Die Jus zuerst durch ein grobes Sieb abgießen und erst danach durch ein feines Sieb. Dann geht es einfacher durch. Am besten ein ausreichend großes feines Sieb auf einen Topf legen und darüber das grobe Sieb halten zum Durchseihen.

