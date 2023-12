Pfeffersteak

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Kratz aus Gabsheim

Zutaten:

4 Rumpsteaks (á ca. 150-200 g)

4 EL Weinbrand

0,5 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

4 EL Olivenöl

2 Zwiebeln

0,5 Bund Petersilie

1 Glas Pfefferkörner, grün (ca. 2 EL)

2 EL Butterschmalz

etwas Salz

200 g Sahne

2 TL Senf

3 TL Bratensoße, Instant

1. Am Vortag Steaks trockentupfen. 2 EL Weinbrand, Pfeffer und 2 EL Öl verrühren. Die Steaks darin wenden, in einen Gefrierbeutel geben und mindestens 3 Stunden,

am besten über Nacht marinieren.

2. Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und die Blättchen fein hacken. Grüne Pfefferkörner etwas zerdrücken.

3. Butterschmalz in einer großen Pfanne portionsweise erhitzen. Steaks darin auf jeder Seite ca. 3 Minuten braten. Nach dem Wenden salzen.

4. Backofen auf 100 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwiebeln, Petersilie und Pfefferkörner zu den Steaks geben und ca. 2 Minuten schmoren. Übrigen Weinbrand darüber geben und die Steaks flambieren (Dunstabzugshaube vorher ausschalten). Die Pfanne etwas rütteln, bis die Flamme erlischt. Die Steaks herausnehmen und warm stellen.

5. Sahne und Senf unter die Zwiebel-Petersiliemischung rühren und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Mit der Bratensoße binden. Abschmecken und mit den Steaks servieren. Dazu passen Pommes frites und Salat. Guten Appetit!

Übersicht aller SWR Rezepte