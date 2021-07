per Mail teilen

Wenige Zutaten, große Wirkung: Welchen Sirup Sie verwenden oder ob Sie Sirupe mixen, bleibt ganz Ihrem Geschmack überlassen. Das Ergebnis sind auf jeden Fall ein paar leckere Bonbons.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

2 Eiweiße (Größe M)

600 g Puderzucker

1 Spritzer frische Zitrone

2 EL Erdbeersirup

2 EL Pfefferminzsirup

1 Tafel weiße Schokolade

1 Tafel Zartbitter Schokolade

Außerdem:

2 Bögen Backpapier

Spritzbeutel mit Spritztülle

Zubereitung

Hinweis: Für ca. 40 Stück pro Sorte

1. Für die Bonbons zwei Bögen Backpapier bereit legen.

2. In einer Rührschüssel Eiweiße mit dem Puderzucker und dem Spritzer Zitrone mit Hilfe des Handrührgeräts schaumig rühren bis die Masse stabil wird.

3. Die Masse in zwei Teile teilen. In die eine Hälfte den Erdbeersirup und in die andere Hälfte den Pfefferminzsirup rühren.

4. Jeweils eine Masse in einen Spritzbeutel füllen und Rosetten auf die vorbereiteten Backpapierbögen dressieren. Bonbons 24 Stunden trocknen lassen.

5. Am nächsten Tag beide Schokoladensorten getrennt voneinander temperieren: Zwei Drittel der Tafel im Wasserbad lösen ( über 40 Grad ), sobald die 40 Grad überschritten sind vom Wasserbad nehmen, die restlichen ein Drittel dazugeben, auf 31 Grad temperieren und gut verrühren.

6. Die Erdbeerbonbons in weiße Schokolade, die Pfefferminzbonbons in Zartbitterschokolade, bis zur Hälfte tauchen und auf dem Backpapier erkalten lassen.

