Portionen: 4 Koch/Köchin: Charles Rieker und Achim Esslinger

Für das Paprikagemüse:

6 Paprika (bunt)

1 Chili

1 EL Kapern

2 EL schwarze Oliven (am besten kleine Oliven mit Kern)

1,5 EL glatte Petersilie (gehackt)

1,5 Knoblauchzehen (gehackt)

4 EL gutes/bestes Olivenöl

Salz, Pfeffer

4 Stück Butterbrotpapier

Für die gepackten Lammlachse im Weißkohlblatt:

750 g frische Lammlachse

4 große frische Weißkohlblätter

Salz, Pfeffer, Curry

Küchengarn

3 EL Butterschmalz

1 Eigelb

2 l Salz/Essigwasser

Für die Dinkel-Macaire-Kartoffeln:

5 mittelgroße Kartoffeln

3 EL Dinkelmehl (gehäuft)

4 EL Hartweizengrieß (gehäuft)

3 Eier

1 EL Aromat (gestrichen)

1 TL Salz (gestrichen)

1,5 TL Muskat

1,5 TL Rosmarinpulver

1,5 Bund krause Petersilie fein gehackt

Paniermehl

3 EL Butterschmalz

Perperonata in Tasche

1. Die Paprika waschen, putzen und in rustikale Stücke schneiden. Chili halbieren, je nach gewünschtem Schärfegrad von den Kernen befreien und kleinschneiden. 3 EL Olivenöl in eine beschichtete Pfanne geben und die Paprikastücke zusammen mit Chili bei mittlerer Hitze braten bis sie weich sind. Salzen und pfeffern.

2. Vier Bögen Butterbrotpapier mit etwas Olivenöl einstreichen. Die Paprika-Chili Mischung auf die Butterbrotpapiere verteilen. Kapern, Oliven, Knoblauchzehen, Petersilie und je einen EL Olivenöl dazu geben. Aus dem Papier eine Tasche formen. Die Taschen in der Pfanne bei mittlerer Hitze drei Minuten erwärmen. Heiß als Beilage zu gut gewürztem Fleisch auf dem Teller servieren.

3. Die Weißkohlblätter in köchelndem Salz/Essigwasser 8 Minuten blanchieren, herausnehmen und auf einem Küchentuch kühlen und trocknen lassen.

4. Die Lammlachse mit Salz, Pfeffer und Curry würzen. In einer großen Pfanne 3 EL Butterschmalz erhitzen und die Lammlachse 5 Minuten auf Stufe 2 braten, dann aus der Pfanne nehmen, etwas abkühlen lassen. Die ausgebreiteten, kühlen Weißkohlblätter mit Eigelb bestreichen und die Lammlachse vorsichtig und vollständig darin einrollen bzw. einpacken.

5. Mit Küchengarn umwickeln und fixieren. Dann wieder in die Pfanne geben, nochmals 5 Minuten braten.

6. Danach zum Ruhen und Warmhalten in den 80 Grad warmen Backofen stellen. Zum Servieren die Lammlachse vorsichtig aus der Pfanne nehmen und in schräger Baguette-Art so aufschneiden, dass sie vom Weißkohl umgeben sind. Auf warmen Tellern anrichten und servieren.

7. Petersilie fein hacken. Kartoffeln waschen, schälen, vierteln und in 2 Liter Salzwasser (3 EL Salz) 20 Minuten mit Deckel kochen. Kartoffeln durch den Topfdeckel abgießen und zerstampfen. Dann das Mehl, Aromat, Muskat, Eier, Petersilie, Salz, Grieß, Rosmarinpulver in den Topf geben und mit dem Kartoffelbrei zu einem Teig vermengen. Mindestens15 Minuten im Kaltwasserbad kühlen.

8. Paniermehl in einen tiefen Teller füllen. Dann mit einem reichlichen EL aus der Kartoffelmasse im Topf Nocken abstechen, diese in Paniermehl wenden und zuerst Bällchen, dann kleine Küchlein formen (ca. 12 Stück). Küchlein mit einem mittelgroßen Glas exakt zu Talern abstechen und in heißem Butterschmalz goldbraun ausbacken (Vorsicht! Werden schnell schwarz) und bei 80 Grad im Backofen warmhalten.

