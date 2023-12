Pancakes mit Mandelmehl

per Mail teilen

Für ein cholesterinarmes Frühstück servieren Sie doch einmal diese leckeren Pancakes.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Schütze

Zutaten

4 Eier

etwas Salz

50 g grob gemahlene Mandeln

50 g Mandelmehl

30 g Haferkleie

30 g Zucker

160 g Haferdrink

Zusätzlich:

Obst nach Saison

Zubereitung

1. Eier trennen und Eischnee mit einer Prise Salz aufschlagen. Eischnee und Eigelbe beiseite stellen.

2. Die grob gemahlenen Mandeln in einer beschichteten Pfanne rösten. Anschließend mit Mandelmehl, Haferkleie, Zucker, Haferdrink und den Eigelben mischen. Den Eischnee unterziehen.

3. Etwas Öl (am besten Rapsöl) in einer Pfanne erhitzen. Bei mittlerer Hitze für einen Pancake einen Esslöffel der Masse in die Pfanne geben und etwas verteilen. Der Pancake sollte etwa einen Zentimeter hoch sein. Nach etwa 2 Minuten wenden und die andere Seite goldbraun werden lassen. Warmstellen, bis alle Pancakes ausgebacken sind und mit frischen Erdbeeren servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte