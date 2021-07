per Mail teilen

Das feinherbe, aromatische Aroma von löslichem Kaffee und die edle Süße von dunkler Schokolade ist für Fans der braunen Bohnen einfach unschlagbar! Das Ergebnis: unsere lockeren Schnitten. Gekrönt wird der Kuchen von einer cremigen Schoko-Glasur.

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Kcal: 236, KJ: 802, E: 3 g, F: 13 g, KH: 15 g; Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Für ca. 24 Stücke:

Für den Biskuitteig:

4 Eier (Größe S)

300 g Marzipanrohmasse

etwas Bio-Zitronenabrieb

1 Pck. Vanillezucker

40 g Zucker

3 Eiweiß (Größe S)

1 Prise Salz

50 g Mehl (Type 405)

30 g Butter

Für die französische Kaffee-Buttercreme:

2 Eier (Größe S)

100 g Zucker

1 Prise Salz

250 g Butter

10 g Löslicher Kaffee

Für die Ganache:

3 Blatt Gelatine (ca. 6 g)

180 g dunkle Kuvertüre

130 g Sahne

40 g Honig

40 g Butter

Für die Kaffetränke:

4 g Löslicher Kaffee

40 ml heißes Wasser

40 g Zucker

40 g Kaffeelikör

Für die Glasur:

1 Blatt Gelatine (2g)

130 g Sahne

40 g Zucker

40 g Honig

40 g Butter

130 g dunkle Kuvertüre

Außerdem:



3 Backbleche (38 cm x 28 cm)

Zur Dekoration:



Himbeeren

Minzblätter

1.Drei Backbleche (38 cm x 28 cm) mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 220° C Umluft vorheizen.

2.Für den Biskuit die Eier nach und nach zur Marzipanrohmasse geben und klumpenfrei verrühren. Zitronenabrieb und Vanillezucker dazugeben und schaumig schlagen.

3.Zucker und Eiweiß mit dem Salz nicht zu stark zu Eischnee schlagen und vorsichtig unter die Ei-Marzipanmasse heben.

4.Das Mehl sieben und vorsichtig unter die Ei-Marzipanmasse heben.

5.Die Butter zerlassen. Mit einem Drittel der zerlassenen Butter die Masse angleichen. Dann die übrige zerlassene Butter unterrühren.

6.Den Biskuitteig auf die drei vorbereiteten Backbleche verteilen, glattstreichen und im Backofen ca. 8-10 Minuten backen. Danach die Biskuitböden auskühlen lassen.

Unser Tipp: Wenn man jedes Blech einzeln backen möchte, heizt man den Backofen auf 240°C Ober- und Unterhitze vor.

7. Für die französische Kaffee-Buttercreme Eier und Zucker über dem Wasserbad auf ca. 45°C bis 50°C warm schlagen, vom Wasserbad herunternehmen und auf ca. 38° C kalt schlagen.

8. Die Butter schaumig rühren und die Ei-Masse unter die Buttermasse rühren.

9. Das Kaffeepulver mit wenig heißem Wasser auflösen und unter die Ei-Buttermasse rühren.

10. Für die Ganache die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Kuvertüre in eine Schüssel geben. Sahne und Honig aufkochen, zur Kuvertüre geben und auflösen, die Butter hinzufügen und zu einer homogenen Masse rühren. Die Gelatine ausdrücken und in der Ganache auflösen.

11. Für die Kaffeetränke, den löslichen Kaffee in heißem Wasser auflösen, Zucker dazugeben, aufkochen und den Kaffeelikör zufügen.

12. Für die Glasur die Gelatine im kalten Wasser einweichen. Die dunkle Kuvertüre in eine Schüssel geben.

13. Sahne, Zucker, Honig und Butter aufkochen, langsam in die dunkle Kuvertüre rühren bis eine homogene Masse entstanden ist. Die Gelatine ausdrücken, hinzufügen und glattrühren.

14. Zur Fertigstellung der Opera-Schnitten, einen Biskuitboden mit der Unterseite nach unten auf Backpapier legen und mit Kaffeetränke bestreichen. Die Hälfte der Buttercreme gleichmäßig auf den getränkten Biskuitboden streichen. Den zweiten Biskuitboden mit der Backseite nach unten darauflegen, mit Kaffeetränke bestreichen, die Ganache aufstreichen. Den dritten und letzten Biskuitboden mit der Backseite nach unten darauflegen, mit Kaffeetränke bestreichen, die restliche Buttercreme gleichmäßig darauf streichen und den Kuchen kühl stellen.

15. Zum Glasieren des Backwerks die Glasur auflösen, so viel über das Backwerk gießen, das die Oberfläche bedeckt ist und glatt streichen. Die Glasur anziehen lassen.

16. Das Backwerk in Rechtecke mit der Größe 5cm x 5cm schneiden und mit einer Himbeere und einem Minzblatt dekorieren.

