Ofenhähnchen mit Sommergemüse

Martin Gehrlein macht ein wunderbares Sommeressen: Er gart Hähnchen mit Gemüse wie Karotten, Zucchini und Kartoffeln im Ofen. Das Gemüse darf vorher noch in einem pikant-frischen Würzöl baden.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 725, KJ: 3030 E: 46 g, F: 45 g, KH: 33 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für das Ofenhähnchen:

1 Brathähnchen (ca. 1,6 kg)

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 EL Olivenöl

Für das Gemüse:

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

2 Knoblauchzehen

2 Biozitronen

6 EL Olivenöl

etwas Zucker

1 Bund Karotten mit Grün

600 g Kartoffeln (z. B. Drillinge, vorwiegend festkochend)

2 Zucchini, mittelgroß

1 Bund Lauchzwiebeln

200 g Kirschtomaten

Zubereitung

1. Vom Hähnchen die Keulen, Flügel und die Brustfilets inklusive aufliegender Haut auslösen. Karkasse z. B. für eine Brühe verwenden (siehe Rezept: Hühnerbrühe mit Piment und Sojasoße). Hähnchenbrüste jeweils halbieren. Keulen in Ober- und Unterkeulen teilen.

2. Die Haut von den Brustfilets und den Keulen anlösen. Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und die Haut wieder über das Fleisch ziehen. Haut ebenfalls mit etwas Salz würzen. Alle Teile mit 2 EL Olivenöl bestreichen

3. Hähnchenkeulen und Flügel mit der Hautseite nach oben auf einem tiefen Backblech verteilen.

4. Ingwer und Knoblauch schälen und fein hacken. 1 Zitrone heiß abbrausen, trocknen und etwa 1-2 TL Schale fein abreiben. Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Ingwer, Knoblauch, Zitronensaft und -schale, übriges Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren.

5. Karotten putzen, dabei etwas Grün dran lassen. Karotten schälen, abbrausen und in grobe Stücke schneiden. Kartoffeln gründlich abbürsten (oder bei Bedarf schälen) und längs halbieren. Zucchini putzen, abbrausen und in grobe Stücke schneiden. Lauchzwiebeln putzen, abbrausen, abtropfen lassen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Gemüse und vorbereitetes Würzöl mischen.

6. Das Gemüse um die Hähnchenteile verteilen. Gemüse zusätzlich mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

7. Das Blech mit Hähnchen und Gemüse auf der mittleren Schiene, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 35–40 Minuten knusprig rösten. Währenddessen das Gemüse gelegentlich wenden.

8. Nach etwa 15 Minuten Bratzeit die Hähnchenbrüste mit der Hautseite nach oben mit auf das Blech setzen und mitgaren.

9. Tomaten abbrausen, trocken reiben und nach etwa 25 Minuten Garzeit unter das Gemüse mischen und mitgaren.

10. Die übrige Zitrone halbieren und den Saft auspressen.

11. Blech aus dem Backofen nehmen, Fleisch und Gemüse mit Zitronensaft beträufeln. Hähnchen und Ofengemüse auf Teller verteilen und servieren. Dazu passt Baguette.

