Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sven Bach

Zutaten:

2 Karotten, klein

2 Kartoffeln, groß

500 g Wirsing

2 EL Olivenöl

250 g Joghurt

Salz

Pfeffer

1 Bio-Zitrone, Abrieb davon

Hinweis: Für 2 Portionen

1. 2 kleine Karotten und 2 große Kartoffeln reinigen, schälen und in kleine Würfel (ca. 1 cm) schneiden. 500 g Wirsing reinigen und grob in Streifen schneiden. Das Gemüse in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer würzen und alles mit 2 EL Olivenöl gut vermengen. Ein Backblech mit Backpapier vorbereiten und das Gemüse darauf verteilen. Bei 160 Grad (Ober- Unterhitze) ca. 25 Minuten im Ofen garen.

2. Währenddessen 200 g Joghurt mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb vermengen.

3. Das Gemüse mit dem Joghurtdip servieren. Das Gemüse und der Dip schmecken auch kalt am nächsten Tag.

