Ofen-Pfirsich mit Brokkoli und knusprigem Schweinebauch

Martin Gehrlein sorgt mit diesem Essen für eine Köstliche Überraschung. Er kombiniert erntefrischen Brokkoli und die letzten Pfirsiche der Saison, mit knusprigem Bacon. Wunderbar passend dazu sind Bratkartoffeln. Schnell, einfach und perfekt.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Für Ofenpfirsich, Brokkoli und Schweinebauch:

4 Pfirsiche, rund, reif

etwas bunter Pfeffer

125 ml Sekt (alternativ Mineralwasser)

600 g Brokkoli

etwas Salz

2 EL Mandeln, gehobelt

1 Spitzpaprika, gelb

500 g Schweinebauch, Bacon

4 EL Rapsöl

2 TL Honig, cremig

etwas Pfeffer aus der Mühle

2 EL Olivenöl

2 TL Pfefferkörner, grün, eingelegt

Für die Bratkartoffeln:

800 g Kartoffeln, gegart vom Vortag, festkochend

2 EL Butterschmalz

1 Zwiebel

etwas Salz

etwas Pfeffer

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Pfirsiche kurz in kochendes Wasser tauschen, kalt abschrecken, abtropfen lassen und die Schale abziehen.

2. Pfirsiche halbieren, entsteinen und in eine flache Auflaufform verteilen. Mit etwas buntem Pfeffer bestreuen. Den Sekt angießen. Pfirsiche im heißen Backofen ca. 15 Minuten garen.

3. In der Zwischenzeit den Brokkoli putzen, in Röschen teilen, die dicken Stiele schälen und in Stücke schneiden. Brokkoli in kochendem Salzwasser kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken und dann abtropfen lassen.

4. Mandeln ohne zusätzliches Öl in einer Pfanne rösten, auf einem Teller geben und auskühlen lassen.

5. Spitzpaprika putzen, waschen, entkernen und in Stücke schneiden.

6. Pfirsichhälften aus dem Ofen nehmen, warm stellen und die Dünstflüssigkeit beiseitestellen.

7. Schweinebauch in etwa 1–2 cm dicke Scheiben schneiden. 1 EL Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, die Baconscheiben darin bei mittlerer Hitze unter Wenden von beiden Seiten knusprig braten.

8. Für die Bratkartoffeln die Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden.

9. Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne erhitzen.

10. Die Kartoffeln darin unter Wenden goldbraun und knusprig braten.

11. Zwiebel abziehen, fein würfeln, zu den Kartoffeln geben und mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

12. Dünstflüssigkeit von den Pfirsichen, Honig, etwas Salz und Pfeffer verrühren. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Paprikastücke darin kurz andünsten. Brokkoli zugeben und mitdünsten. Den Pfirsichsud angießen und das Gemüse

zugedeckt mit noch leichtem Biss dünsten. Mandeln überstreuen.

13. Baconscheiben auf vorgewärmten Tellern anrichten. Pfefferkörner abtropfen lassen, grob hacken und überstreuen. Mit Pfirsichhälften, Paprika-Brokkoli-Gemüse und Bratkartoffeln anrichten und servieren.

