Nougat-Schokoladen-Pizza

Pizza mal anders: frischer gebackener Hefeteig, bestrichen mit einer Schicht Schokoladen-Nougat-Creme aus Resten von Weihnachten und belegt mit allem, was ebenfalls von Weihnachten übrig ist, wie Nüsse, Trockenfrüchte, kandierte Früchte usw. Unsere Schokoladenpizza ist ein Highlight. Schmeckt als Nachtisch ganz köstlich!

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (4): 547 kcal, 2300 kJ, 10 g E, 30 g F, 61 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für den Pizzateig:

60 ml Milch

25 g Butter

30 g Zucker

0,25 Würfel frische Hefe

125 g Weizenmehl (Type 405)

1 Eigelb (Größe M)

Für den Belag:

100 g Schokolade (übrige Nikoläuse)

100 g Nougat oder Nougatpralinen

100 g Schlagsahne

Nüsse, Trockenfrüchte, kandierte Früchte zum Dekorieren

Weiße Schokolade

Außerdem:

Backblech

Backpapier

1 Eigelb (Größe M) zum Bestreichen

Zubereitung

1. Für den Pizzateig Milch, Butter und Zucker in einem Topf auf dem Herd ganz leicht erwärmen, in eine große Schüssel geben und mit der Hefe verrühren. Mehl und Eigelb zugeben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine zu einem Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen und abgedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.

2. Inzwischen den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Teig von Hand wie einen Pizzaboden auf dem vorbereiteten Backblech ausbreiten (Durchmesser ca. 24 cm bis 26 cm). Dabei den Rand etwas dicker lassen und mit dem verquirlten Eigelb bestreichen. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.

4. Pizza im heißen Ofen auf dem Blech in der Ofenmitte 10 Minuten backen. Danach den Pizzaboden auskühlen lassen.

5. Für den Belag die Schokolade grob zerkleinern und mit dem Nougat in eine Schüssel geben. Sahne in einem kleinen Topf aufkochen, zur Schokolade geben und mit einem Silikonschaber glatt rühren.

6. Nougatmischung mit einer Schöpfkelle auf dem gebackenen Pizzaboden verstreichen und wie eine Pizza mit Nüssen, Trockenfrüchten, kandierten Früchten etc. dekorieren.

7. Weiße Schokolade am besten mit einem Sparschäler direkt über die Pizza hobeln.

Übersicht aller SWR Rezepte