per Mail teilen

Gesucht und gefunden: Die Schokonoten von Nuss-Nougat-Creme harmonieren bestens mit Kaffee.

Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Springer

Zutaten

200 ml Milch

0,5-1 EL Nuss-Nougat-Creme

2,5-5 ml Karamell-Sirup

etwas Schlagsahne

2 Espressi

1 Latte Macchiato-Glas

Zubereitung

Hinweis: Für ein Glas

1. Für den Nougat-Kaffee die Milch in einem Topf erhitzen. Die Nuss-Nougat-Creme in der erhitzen Milch auflösen. Die Nuss-Nougat-Mich in ein Latte Macchiato-Glas umfüllen. Karamell-Sirup dazugeben, Sahne oben draufsetzen.

2. Espressi über die Sahne gießen.

Übersicht aller SWR Rezepte