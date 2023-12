Mousse-Torte mit Zwetschgenkompott

per Mail teilen

So locker, cremig, saftig, dass man Zwetschge sein möchte.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 403, KJ: 1689, E: 6g, F: 22g, KH: 43g; Koch/Köchin: Gesa Kohlenbach

Für den Boden aus Rührteig:

65 g Butter

100 g weiße Schokolade

2 Eier (Größe M)

140 g Zucker

40 g Weizenmehl (Type 405)

120 g gemahlene blanchierte Mandeln

Für die Mousse:

3 Blatt Gelatine

305 g Sahne

1-2 TL Chai-Tee

200 g weiße Kuvertüre

3 Eigelb (Größe M)

40 g Zucker

60 ml Milch

Für das Zwetschgenkompott:

500 g Zwetschgen

100 ml Rotwein

50 g Zucker

1 Zimtstange

etwas Sternanis und Nelken

Hinweis: Für ca. 8 Stücke

1. Für den Boden aus Rührteig den Backofen auf 180 °C vorheizen. Eine Springform (Ø 18 cm) einfetten.

2. Butter und weiße Schokolade in einem Topf schmelzen und verrühren.

3. Eier mit Zucker glattrühren und mit der geschmolzenen Schokoladenbutter mischen.

4. Weizenmehl und Mandeln unterheben, in die vorbereitete Form füllen, im Backofen ca. 20-25 min. backen. Dann in der Backform auskühlen lassen.

5. Für die Mousse die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 240 g Sahne steif schlagen. Den Chai-Tee mahlen oder mörsern. Die weiße Kuvertüre in ein Gefäß füllen.

6. Eigelb, Zucker, Milch, die restliche Sahne (ca. 65 g) und Chai-Tee im Topf auf ca. 80°C erwärmen. Die eingeweichte Gelatine ausdrücken und einrühren bis sie aufgelöst ist. Die warme Masse über die weiße Kuvertüre gießen und rühren bis die die Kuvertüre aufgelöst ist. Die Masse kurz abkühlen lassen und die geschlagene Sahne unterheben.

7. Die Mousse auf den gebackenen Boden in der Springform geben und zum Durchkühlen für 3-4 Stunden in den Kühlschrank geben. (Alternativ für Eilige die Springform eine Stunde in den Froster bis die Mousse fest ist.)

8. Für das Zwetschgenkompott die Zwetschgen waschen, entsteinen und halbieren. Rotwein und Zucker im Topf erhitzen. Zwetschgen, Zimtstange, Sternanis und Nelken dazu und ca. 10 Minuten simmern lassen, dann abkühlen lassen.

Unser Tipp: Sollte das Kompott noch zu flüssig sein, ein Esslöffel Stärke zum Abbinden einrühren. Dann Abkühlen lassen.

9. Den durchgekühlte Boden mit der Mousse aus dem Kühlschrank nehmen, aus der Springform lösen, das Zwetschgenkompott darauf verteilen und servieren.

Unser Tipp: mit zerbröselter Meringue, Amarettini, Kekse o.ä. über dem Kompott, bekommt die Torte noch das gewisse Extra.

Übersicht aller SWR Rezepte