Milchreistorte mit Erdbeeren

Milchreis mal anders. Die Milchreistorte verbindet zwei süße Köstlichkeiten, Milchreis und Kuchen, miteinander. Das besondere an der Torte von Hannes Weber ist der geriebene Teig.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Kühlzeit für den Teig: über Nacht

Für den Milchreis: ca. 45 Minuten

Backzeit: 50 - 60 Miuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (12): Kcal: 205; KJ: 859; E: 6 g; F: 12 g; KH: 20 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Hannes Weber

Zutaten

Für den geriebenen Teig:

200 g Weizenmehl Type 405

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

100 g Butter, kalt und in Stücken

75 ml Wasser

Für den Milchreis:

500 ml Milch

110 g Milchreis

0,5 Banane

125 g Honig

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

Für den Rahmguss:

100 ml Schlagsahne

25 g Zucker

1 Prise Zucker

0,5 Vanilleschote, davon das Mark

2 Eigelb (Ei: Größe M)

2 Eier (Größe M)

250 ml Milch

Für die Garnierung:

200 g frische Erdbeeren

Zubereitung

Hinweis: Für 12 Stück

1. Am Vortag für den geriebenen Teig Mehl, Salz und Zucker in einer Rührschüssel kurz mischen. Die kalte Butter in Stücken dazugeben und zwischen den Fingern fein reiben (darum heißt es auch "geriebener Teig"). Kleine Butterflöckchen dürfen am Schluss noch erkennbar sein.

2. Das Wasser zugeben und alles schnell zu einem Teig zusammenfügen. Bitte nicht allzu lange kneten, die Zutaten sollen am Schluss keine all zu homogene Masse bilden, denn so wird der Teig beim Backen knuspriger.

3. Den Teig in Folie wickeln und zwei bis drei Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank ruhen lassen.

4. Für den Milchreis die Milch in einen Topf geben. Reis einstreuen. Die Banane zerdrücken und dazugeben. Honig, Salz und Zimt ebenfalls dazugeben und umrühren, sodass alles gleichmäßig in der Milch verteilt. Unter Rühren aufkochen. Dann zugedeckt bei milder Hitze ca. 30 bis 35 Minuten garen. Milchreis zwischendurch immer wieder umrühren.

5. Eine Backform(Ø 26 cm) mit etwas Milch ausstreichen. Den heißen Milchreis 2 cm dick in die Backform füllen und glattstreichen. Milchreis erkalten lassen.

6. Am nächsten Tag den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Backform (Ø 26 cm) einfetten.

7. Den geriebenen Teig aus der Folie nehmen, etwas durchkneten, auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 2,5 mm dünn ausrollen und die vorbereitete Form damit auslegen.



Tipp: Falls Teig übrig bleibt, kann man einen Flammkuchen machen oder die Teigreste für den nächsten Kuchen aufheben.

8. Den kalten Milchreis in die Backform auf den geriebenen Teig stürzen.

9. Für den Rahmguss die Sahne lauwarm erwärmen. Zucker, Salz, Vanillemark, Eigelb und Eier mit Milch sowie Sahne mit dem Schneebesen verrühren. Den Guss auf dem Milchreis verteilen. Kuchen im vorgeheizten Backofen 50 bis 60 Minuten backen.

Tipp: Am besten kann kontrolliert werden, ob der Kuchen ausreichend gebacken ist, in dem man mit einem kleinen Messer den Rand kontrolliert. Wenn dieser eine schöne Backfarbe (goldbraun) angenommen hat, ist der Kuchen durch gebacken.

10. Den Kuchen aus dem Backofen nehmen und in der Form auf einem Kuchengitter etwas 2 Stunden erkalten lassen. Dann den Kuchen mit einem Messer vom Backformenrand lösen und auf eine Kuchenplatte setzen.

11. Für die Garnierung die Erdbeeren vorsichtig waschen, putzen und nach Belieben vierteln oder in Scheiben schneiden. Die Torte mit den Erdbeeren dekorieren und servieren.

Tipp: Soll die Torte erst am nächsten Tag serviert werden, die Früchte mit etwas Tortenguss abglänzen oder erst kurz vor dem Servieren auflegen.

