Mädesüß-Pfirsich-Drink

Portionen: 4

Zutaten:

3 Pfirsiche

4 Mädesüß-Blüten

8 Minzeblätter

1 Flasche Riesling (750 ml)

4 Zimtstangen

1. Pfirsiche abbrausen, trockenreiben. Pfirsiche kurz in kochendes Wasser tauchen, die Schale abziehen. Pfirsiche halbieren und entsteinen. Mit ca. 50 ml Wasser und 1 EL Zucker pürieren. Das Püree in eine Eiswürfelform füllen und ca. 4 Stunden, am besten über Nacht einfrieren.

2. Je 5 Pfirsich-Eiswürfel auf 4 große Weingläser verteilen. Jeweils 2 Minzeblätter und Mädesüßblüten zugeben. Mit eisgekühltem Riesling auffüllen. Cocktail kurz vor dem Servieren mit der Zimtstange umrühren.

