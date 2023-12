Marinierter Bratfisch mit Pellkartoffeln und Sauce Tartare

per Mail teilen

Schlicht und wirkungsvoll ist der marinierte Bratfisch. Martin Gehrlein legt knusprig gebratene Forellenfilets in eine süß-saure Marinade. Dazu serviert er Pellkartoffeln und Sauce Tartare.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Kcal: 1815; KJ: 7601; E: 75 g; F: 138 g; KH: 47 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Für den Bratfisch:

4 Forellen (küchenfertig)

Salz

Pfeffer

2 EL Zitronensaft

100 g Mehl

400 ml Kondensmilch

Paprikapulver, edelsüß

200 g Semmelbrösel, fein

3 Liter Sonnenblumenöl

500 ml Weinessig

1 TL Piment

1 TL Wacholderkörner

2 Lorbeerblätter

2 EL Zucker

Salz

Für die Pellkartoffeln:

800 g kleine Kartoffeln, festkochend

Salz

Für die Sauce Tartare:

40 g Schalotten (2 kleine)

4 eingelegte Gurken

2 Eier (Größe M)

400 g Salatmayonnaise

200 g Schmand

1 EL Senf

Salz

Pfeffer

1 Bund Schnittlauch

2 Stiele Estragon

1. Am Vortag Fisch filetieren. Filets mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Zitronensaft beträufeln.

2. Mehl auf einem flachen Teller verteilen. Kondensmilch mit Paprikapulver verrühren. Semmelbrösel ebenfalls auf einen flachen Teller geben. Filets zuerst in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. Danach in Kondensmilch und in den Semmelbröseln wenden.

3. Öl erhitzen. Fischfilets darin ca. 2-3 Minuten goldbraun frittieren. Herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4. Für die Marinade Essig, Piment, Wacholder, Lorbeerblätter, Zucker, 1 TL Salz und 500 ml lauwarmes Wasser mischen. Fisch darin ca. 2-3 Stunden einlegen.

5. Die Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten garen.

6. Für die Sauce Tartare Schalotten abziehen, halbieren und in dünne Spalten schneiden. Schalottenspalten in kochendem Wasser ca. 30 Sekunden blanchieren. Herausheben, kalt abbrausen und abtropfen lassen.

7. Gurken klein schneiden. Eier in kochendem Wasser ca. 10 Minuten hart kochen. herausheben, kalt abbrausen. Eier schälen und fein würfeln.

8. Mayonnaise, Schmand, Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Schalotten und Gurken unterrühren. Eier vorsichtig unterheben.

9. Schnittlauch und Estragon abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden. Kräuter unter die Mayonnaise rühren und abschmecken.

10. Bratfisch aus der Marinade heben und abtropfen lassen. Mit Kartoffeln und Sauce Tartare anrichten.

Tipp: Auch andere Fische wie Hering eignen sich zur Zubereitung.

