Markus Buchholz bringt Farbe in den Winter: grüner Brokkoli, orangefarbene Möhren und weißer Blumenkohl als knackige Beilage zu aromatisch marinierten Schweinelendchen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 700 kcal / 2930 kJ 29 g Kohlenhydrate, 44 g Eiweiß, 46 g Fett Koch/Köchin: Markus Buchholz

Für das Fleisch:

3 Stiele Oregano

4 Blättchen Salbei

1 Knoblauchzehe

1 TL Pfefferkörner, schwarz

etwas Meersalz

1 TL Paprikapulver

8 Schweinefilet-Medaillons (à ca. 80 g, Lenden-Medaillons)4 EL

EL Rapsöl

200 ml Bratensoße (selbstgemacht oder fertig gekauft; z. B. aus dem Glas)

Für die Pfannkuchen:

2 EL Butter

0,5 Bund Schnittlauch

100 g Mehl

etwas Salz

125 g Milch

125 g Sahne

2 Eier (Größe M)

4 EL Rapsöl

Für das Gemüse:

200 g Blumenkohl

175 g Brokkoli

1 Möhre, mittelgroß

100 g Champignons

2 EL Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

4 EL Crème fraîche

1. Für das Fleisch Kräuter abspülen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. Kräuter hacken. Knoblauch abziehen und fein hacken.

2. Pfeffer und Salz in einem Mörser zerstoßen, mit Paprikapulver, Knoblauch und Kräutern mischen.

3. Das Fleisch kurz kalt abbrausen, gründlich trocken tupfen und mit der Kräutermischung einreiben. Etwa 30 Minuten ziehen lassen.

4. Inzwischen für die Pfannkuchen die Butter schmelzen, etwas abkühlen lassen. Den Schnittlauch abspülen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden.

5. Mehl, Salz, Milch, Sahne, Eier und Butter glatt verquirlen. Den Schnittlauch unterrühren. Den Teig etwas quellen lassen.

6. Währenddessen Blumenkohl und Brokkoli putzen, in feine Röschen teilen, waschen und abtropfen lassen. Möhre putzen, schälen, abtropfen lassen und in feine Würfel schneiden. Pilze putzen, ggf. anhaftenden Sand abreiben. Pilze in Scheiben schneiden.

7. Für das Gemüse etwas Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Möhren und Blumenkohlröschen darin unter Wenden mit noch leichtem Biss braten, aus der Pfanne nehmen und kurz warmstellen.

8. Etwas Butter ins Bratfett in die Pfanne geben und erhitzen. Die Pilze darin unter Wenden anbraten, Brokkoli zugeben und kurz mit leichtem Biss dünsten. Möhren und Blumenkohl wieder zugeben, alles mit Salz und Pfeffer würzen. Creme fraîche unterrühren, kurz köcheln lassen. Gemüse nochmals abschmecken.

9. In einer weiteren Pfanne etwas Öl erhitzen. Den Kräutermix grob vom Fleisch abstreifen. Die Medaillons von beiden Seiten im heißen Öl kurz anbraten. Die Bratensoße angießen, einmal kurz aufkochen lassen, Pfanne vom Herd ziehen und das Fleisch kurz gar ziehen lassen.

10. In einer weiteren Pfanne portionsweise etwas Öl erhitzen. Darin aus dem Teig dünne Pfannkuchen braten.

11. Die Pfannkuchen und Gemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Medaillons anlegen, mit Soße beträufeln und alles servieren.

