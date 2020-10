per Mail teilen

Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

1 Mangold

300 g Wildschweinfleisch

1 fein gehackte Zwiebel

1 EL gehackter Speck

1/8 l Sahne

1/2 Sträußchen Thymian

1 EL Olivenöl

1 EL Butter

Meersalz, Pfeffer, Muskat, Parmesan

Wildschweinfleisch mit dem Messer fein hacken. Zwiebel und Speck mit dem Fleisch in Olivenöl hellbraun anrösten. Immer wieder ablöschen und nach einer halben Stunde den Thymian, Pfeffer und etwas Salz zugeben.

Mangoldblätter in Salzwasser blanchieren. Jeweils einen Esslöffel von der Füllung in ein Mangoldblatt einschlagen, und nebeneinander in eine gebutterte Pfanne setzen. Auf kleinem Feuer bei geschlossenem Deckel 10 Minuten dünsten.

Pfannenboden mit etwas Mehl bestäuben und mit der Sahne aufgießen, mit geriebenem Parmesan bestreuen und einkochen.

Dazu:

Dazu passen Gnocchi.

Garniervorschlag:

Servieren und mit Parmesankäse bestreuen.

