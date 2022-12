per Mail teilen

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Für den Ziegenkäse:



2 EL Kürbiskerne

1 Brötchen

2 Crottin-Ziegenkäse (oder 250 g anderer trockener Ziegenkäse)

etwas Pfeffer

3 EL Olivenöl

1 Bund junger Löwenzahn

1/2 Bund wilder Schnittlauch

1/2 Bund Brunnenkresse

1/2 Bund Sauerampfer

1/2 Bund Kerbel

etwas Bärlauch

Für das Dressing:



1 TL Esskastanienhonig

1 TL Balsamicoessig

3 EL Olivenöl

1 EL Crème fraîche

etwas grober, schwarzer Pfeffer

Löwenzahnsalat mit gebackenem Ziegenkäse SWR SWR - SWR

Die Kürbiskerne hacken und das Brötchen grob reiben. Den Ziegenkäse in fingerdicke Scheiben schneiden, pfeffern, in Brotbröseln und gehackten Kürbiskernen wenden und in Olivenöl auf jeder Seite circa 2 Minuten braten.

Die Kräuter putzen, waschen, von den Stielen befreien und gut trocknen und fein hacken. Aus Honig, Essig, Olivenöl, Crème fraîche und schwarzem Pfeffer ein Dressing anrühren und dieses mit den Kräutern vermengen.

Tipp: Man kann die Zutaten für das Dressing auch in ein geschlossenes Glas (z.B. Marmeladenglas) geben und kräftig durchschütteln.

Garniervorschlag:

Den Salat mit dem Ziegenkäse auf einem Teller anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte