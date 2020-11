Überall im Land locken die Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Bratwurst und Lebkuchenduft. Einen besonderen Wein-Nachts-Markt haben wir in Traben-Trarbach an der Mosel besucht. Hier ist der Wein-Nachts-Markt in den alten Weinkellern der Kleinstadt untergebracht. mehr...