Kürbis-Pfannkuchen mit Frischkäse und Feldsalat

Mira Maurer macht ein fix fertiges Rezept. Kürbis-Pfannkuchen mit Kräuterfrische und einem knackig-fruchtigen Feldsalat mit Trauben und Walnüssen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten

Für den Teig:

100 g Kürbisfruchtfleisch, z. B. Hokkaido, alternativ Karotte

0,5 Bund Petersilie, klein

2 Eier (Größe M)

150 g Dinkelmehl, ca.

1 Prise Salz

250 ml Milch

2 EL Butterschmalz

Für die Füllung:

1 Lauchzwiebel

80 g Champignons

200 g Kürbisfruchtfleisch, z. B. Hokkaido

1 EL Butter oder Rapsöl

1 Bund Schnittlauch

0,5 Bund Petersilie, klein

200 g Frischkäse

2 EL Wasser oder Milch, ca.

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskat

Für den Salat:

1 Schalotte

100 g Feldsalat

1 Römersalat, klein

150 g Weintrauben, blau, kernlos

50 g Walnüsse

3 EL Balsamessig, hell

1 TL Senf

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Honig

5 EL Olivenöl oder anderes Pflanzenöl

Zubereitung

1. Für den Teig Kürbis fein raspeln. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und sehr fein schneiden.

2. Eier, Mehl, Salz und Milch zu einem glatten, leicht zähflüssigen Teig verrühren. Kürbisraspel und Petersilie untermischen. Den Teig ca. 10 Minuten quellen lassen.

3. Für die Füllung Lauchzwiebel putzen und in dünne Scheiben schneiden. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Kürbisfruchtfleisch in dünne Scheiben schneiden.

4. Butter in einer Pfanne erhitzen. Kürbisfruchtfleisch darin anbraten. Pilze zufügen und so lange weiterbraten, bis die entstehende Flüssigkeit fast verdampft ist. Lauchzwiebeln zufügen und ca. 1 Minute mitdünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und abkühlen lassen.

5. Schnittlauch und Petersilie in Röllchen bzw. fein schneiden.

6. Frischkäse mit etwas Wasser glattrühren, Kräuter unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

7. Für den Salat Schalotte abziehen und fein würfeln. Feld- und Römersalat putzen. Römersalat klein schneiden. Trauben halbieren.

8. Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen. Nüsse grob hacken.

9. Balsamessig, Senf, Salz, Pfeffer, Honig und Öl verrühren.

10. Für die Pfannkuchen Butterschmalz portionsweise erhitzen. Aus dem Teig ca. 8 Pfannkuchen backen.

11. Frischkäse auf die Pfannkuchen streichen. Pilz-Kürbis-Mischung jeweils darauf verteilen. Pfannkuchen zusammenklappen.

12. Vorbereitete Salatzutaten mit dem Dressing mischen und abschmecken.

13. Pfannkuchen und Salat anrichten und servieren.

Tipp: Falls Kürbisfruchtfleisch übrig bleiben sollte, diesen z. B. als Suppe zubereiten und vorab genießen. Dafür 1 Zwiebel und 1 Stück Ingwer würfeln, mit ca. 500 g Kürbiswürfeln in etwas Öl andünsten. Mit ca. 600 ml Gemüsebrühe ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Currypulver würzen und ca. 20 Minuten weich köcheln lassen. Anschließend alles pürieren. 100 g Sahne oder Kokosmilch unterrühren, aufkochen, erneut abschmecken und servieren.

