Kürbiskern-Orangen-Torte

Diese Torte vereint die nussige Note und den Knack von Kürbiskernen mit der Frische und dem Duft von saftigen Orangen. Durch den abgetropften Joghurt erhält die Creme einen schönen Glanz und eine tolle Fluffigkeit.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (12): 425 kcal,1785 kJ, 9 g E, 28 g F, 37 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz

Zutaten

Für die Orangen-Creme:

500 g Sahnejoghurt (oder griechischer Joghurt)

1 große Bio-Orange

200 g Schlagsahne

1 Pck. Sahnefestiger

1-2 EL Zucker nach Geschmack

Für die Tortenböden:

5 Eier (Größe M)

1 Prise Salz

125 g Zucker

50 ml heißes Wasser

150 g Weizenmehl (Type 405)

3 TL Weinsteinbackpulver

50 g Speisestärke

2 TL Vanillezucker

Für die Kürbiskernsahne:

300 g Schlagsahne

1 Pck. Sahnefestiger

2 TL Vanillezucker

2-3 EL Kürbiskernöl

Für die Tränke:

30 ml Orangenlikör (alternativ: Orangensaft)

30 ml Zuckersirup (alternativ: Orangensaft)

Für die Dekoration:

3 EL Kürbiskerne

1-2 TL Puderzucker

200 g Schlagsahne

2-3 Bio-Orangenscheiben

Außerdem:

Springform (⌀ 26 cm)

Sieb

Weiche Butter für die Form

Backpapier

Spritzbeutel mit Sterntülle

Zubereitung

1. Am Vortag über Nacht den Joghurt für die Orangen-Creme in einem mit Küchenkrepp ausgelegten Sieb im Kühlschrank abtropfen lassen.

2. Am Folgetag eine Springform (⌀ 26 cm) dünn fetten. Boden und Rand der Form mit Backpapier auslegen. Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen.

3. Für die Tortenböden die Eier trennen. Eiweiß und 1 Prise Salz in eine große Schüssel geben und mit den Quirlen das Handrührers oder in der Küchenmaschine steifschlagen.

4. Eigelbe, Zucker, Vanillezucker und Wasser in eine große Schüssel geben und mit den Quirlen das Handrührers oder in der Küchenmaschine so lange aufschlagen, bis eine helle, cremige Masse entstanden ist.

5. Mehl, Backpulver und Speisestärke mischen. Eischnee auf die Eigelbmasse geben, Mehlmischung darauf sieben und mit einem Silikonspatel vorsichtig unterheben. Teig in der vorbereiteten Form glattstreichen.

6. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 25-35 Minuten backen. Tortenboden in der Form auf einem Gitter auskühlen lassen.

7. Inzwischen für die Orangen-Creme den abgetropften Joghurt in eine große Schüssel geben. Orange heiß waschen, trocknen und 3 TL Orangenschale abreiben, 120 ml Orangensaft auspressen. Orangenschale und -saft mit einem Schneebesen unter den Joghurt rühren. Die Sahne mit Sahnefestiger und Zucker steifschlagen.

8. Die Schlagsahne mit dem Schneebesen unter die Joghurtmasse heben. Abgedeckt bis zur Verwendung kaltstellen.

9. Für die Kürbiskernsahne die Sahne mit Sahnefestiger und Vanillezucker steifschlagen. Dann vorsichtig das Kürbiskernöl unterheben. Abgedeckt bis zur Verwendung kaltstellen.

10. Für die Tränke Orangenlikör und Zuckersirup mischen.

11. Für die Dekoration Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten bis die Kerne anfangen zu knistern. Kerne mit Puderzucker bestäuben und karamellisieren. Auf Backpapier geben und abkühlen lassen.

12. Schlagsahne steifschlagen und bis zur Verwendung kaltstellen.

Tipp: Die Sahne für die Dekoration ohne Zucker steifschlagen, dann bleibt der Rand später schön hell weiß.

13. Den erkalteten Tortenboden am besten mit einem Sägemesser zweimal waagerecht durchschneiden, so dass sich 3 Böden ergeben. Tipp: Am besten die einzelnen Schnitthöhen der Böden mit einem kleinen spitzen Messer rundum markieren und erst dann durchschneiden. Oder mit Küchengarn durchtrennen.

14. Den untersten Boden in einen sauberen Tortenring legen und mit Tränke beträufeln. Etwas mehr als die Hälfte der Orangencreme aufstreichen.

15. Den nächsten Boden auflegen, tränken und mit 3/4 der Kürbissahne bestreichen.

16. Letzten Tortenboden auflegen, tränken und mit der restlichen Orangencreme bestreichen.

17. Tortenring abnehmen und den Tortenrand mit Sahne einstreichen. Torte in 12 Stücke einteilen. Restliche Kürbiskernsahne in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen damit die Tortenstücke verzieren und mit Kürbiskernen und Orangenecken garnieren.

Tipp: Die Torte sieht auch als Naked Cake toll aus, dann einfach den Sahnerand weglassen.

