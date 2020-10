per Mail teilen

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 20 Minuten Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Für das Dillgemüse:



2 große Karotten

1 große Petersilienwurzel

2 Stangen Bleichsellerie

2 längliche Paprika (Sorte: Charlie)

1 Zucchino

3 Lauchzwiebeln

1 Schalotte

1/2 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

etwas Pfeffer, Salz

Für das Dressing:



1 Bund Dill

1 Limone

50 g Puderzucker

1/2 TL Bio-Instant-Gemüsebrühe

1/2 TL frisch gemahlenen schwarzer Pfeffer

etwas Meersalz

3 EL Olivenöl

Für die Krebse:



8 Speisekrebse (z.B. Solokrebse)

etwas Salz, Pfeffer

2 EL Butter

1/2 EL geschroteten Kümmel

1 EL Knoblauchöl

2 Stängel glatte Petersilie

Für das Dillgemüse das Gemüse putzen bzw. schälen und bis auf die Lauchzwiebeln alles in ca. 1 cm große Würfel schneiden und in Olivenöl anbraten. Hierfür mit den härtesten Gemüsesorten, den Karotten und der Petersilienwurzel, beginnen.

Nach ca. 1 Minute Bleichsellerie, Paprika, und Zucchini dazugeben und das Gemüse weitere drei Minuten braten. Die Lauchzwiebeln längs halbieren und mit den Schalottenwürfeln und Knoblauch in die Pfanne geben. Alles mit Pfeffer und Salz würzen, ca. 5 Minuten bräunen, kurz auf höchste Hitze stellen und kräftig anbraten, dann herausnehmen und gut durchkühlen.

Für das Dressing den Dill waschen, trocknen und fein schneiden, dabei 3 Dillzweige als Garnitur zurückhalten. Von der halben Limone die Schale abreiben und den Saft der ganzen Limone auspressen.

Bis auf das Öl alle Zutaten in einen Rührbecher geben, mit dem Handmixer gut verquirlen und das Olivenöl in einem dünnen Faden hinein träufeln lassen. Das Dressing über das Gemüse geben und gut durchziehen lassen. Vor dem Servieren mit frischen Dill garnieren.

Für die Krebse gut gesalzenes Wasser in einem Topf aufkochen, die Krebse darin ca. 2 Minuten abkochen und dann kalt abschrecken. Die Krebse trocknen, halbieren, den Darm entfernen und die Scheren ausbrechen. Nun die Krebse pfeffern, salzen und in einer Pfanne mit 1 EL Butter auf der Fleischseite kurz anbraten und anrichten. In derselben Pfanne Kümmel anrösten, Butter und Knoblauchöl dazugeben, gehackte Petersilie einstreuen und alles über die Krebse träufeln.

