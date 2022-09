Krautwickel mit Tomatensoße

Caroline Autenrieth macht würzige Krautwickel aus Spitzkohl. Gefüllt mit Hackfleisch und in einfacher Tomatensoße gegart.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 737, KJ: 2958 E: 32 g, F: 50 g, KH: 12 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

1 Spitzkohl, ca. 700 g

etwas Salz

70 ml Apfelessig

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

500 g Hackfleisch, gemischt

100 g Semmelbrösel, ca.

etwas Chilisoße

etwas Pfeffer

50 g Butter

2 EL Mehl

2 EL Tomatenmark

1 EL Paprikapulver

500 ml Wasser (oder 200 ml Gemüsebrühe und 300 ml Wasser), ca.

etwas Zucker

100 g Bauchspeck, geräuchert

Außerdem:

Holzspieße

Zubereitung

1. Die Blätter vom Spitzkohl vorsichtig ablösen. Dicke Blattrippen flach schneiden. Kohl halbieren und den Strunk herausschneiden.

2. Die Blätter für die Krautwickel in Salzwasser mit 30 ml Essig, ca. 4 Minuten blanchieren. Blätter herausnehmen, kalt abbrausen und abtropfen lassen. Den übrigen Kohl, der sich nicht zum Füllen eignet, fein hacken.

3. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln bzw. hacken. Petersilie abbrausen und fein schneiden.

4. Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Hackfleisch, Semmelbrösel, gehacktes Kraut und Chilisoße verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Die abgekühlten Krautblätter mit der Hackfleischmasse füllen und aufrollen. Nach Belieben mit Holzspießchen verschließen.

6. In einem kleinen Topf 20 g Butter schmelzen. Mehl untermischen und leicht anrösten. Tomatenmark und Paprikapulver zugeben und ebenfalls ganz kurz anrösten.

7. Langsam unter Rühren Wasser und übrigen Apfelessig zufügen. Mit Salz und etwas Zucker würzen.

8. Speck in dicke Stücke schneiden. Die Krautwickel dicht an dicht in eine gefettete Form setzen. Speck zwischen die Wickel setzten. Tomatensud darüber gießen. Übrige Butter in Flocken darauf verteilen.

9. Krautwickel im Ofen auf der mittleren Schiene bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 45 Minuten garen. Krautwickel herausnehmen und kurz ruhen lassen. Dazu passen Reis oder Salzkartoffeln.

