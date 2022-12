per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Lotte Weber und Heinz Günter Ginsbach

Für die Schweinekoteletts:

6 Schweinekoteletts

Pfeffer

Salz

Butterschmalz

Für die Möhrenrösti:

750 g Möhren

150 g Weizenmehl(Typ 405)

3 Eier

1 Zwiebel

1 Bund Petersilie

0,5 TL Selleriesalz

Butterschmalz

Für den Pfeffer-Dip:

200 g Kräuter Creme fraiche

100 g Natur-Joghurt

2 EL Kürbiskernöl

Grüner Pfeffer

Curry

Kräutersalz

Für das Pak-Choi mit Ingwer und Speck :

600 g Pak-Choi

40 g Ingwer

100 g Rauchfleisch, gewürfelt (ungesalzen)

2 EL Erdnussöl

3 EL Sojasauce

2 EL Weißweinessig

Kräutersalz

Pfeffer

1 Prise Zucker

Kotelette mit Möhrenrösti

1. Koteletts pfeffern (erst nach dem anbraten salzen), in Butterschmalz von jeder Seite zwei Minuten kräftig anbraten. Backofen mit Blech auf 80 Grad Celsius vorheizen, die angebratenen Koteletts auf das Blech legen und 1-1/4 Stunden (je nach Dicke) nachgaren lassen.

2. Mehl und Eier in einer Schüssel zu einem glatten Teig verquirlen. Die geschälten Möhren zu dem Teig reiben. Zwiebeln und Petersilie fein hacken und beifügen. Mit Selleriesalz würzen. Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne erhitzen bei mittlerer Hitze und mit Hilfe eines Löffels den Teig in die Pfanne setzen. Von jeder Seite goldbraun braten. Warm stellen.

3. Den grünen Pfeffer im Mörser zerkleinern. Alle Zutaten gut miteinander verrühren, mit Kräutersalz abschmecken.

4. Pak-Choi unter kaltem Wasser waschen, auseinanderschneiden die Blätter von den Rippen abschneiden und beiseite stellen die Rippen in dünne Streifen schneiden. Ingwer schälen und fein reiben. Rauchfleisch kurz anbraten die Rippen, Ingwer und Erdnussöl dazugeben mit Salz und Pfeffer würzen und 3-4 Minuten braten. Das Ganze mit Essig ablöschen und kurz aufkochen lassen. Die am Anfang abgetrennten Blätter, Sojasauce und Zucker dazugeben, nur noch kurz in der Pfanne lassen und sofort servieren.

