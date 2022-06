Kokostorte mit Erdbeeren

per Mail teilen

Diese Kokostorte von Stina Spiegelberg mit Erdbeeren ist das perfekte Tortenrezept für die Erdbeersaison. Lockerer Biskuit, vegane-Kokos-Sahnecreme und üppig mit Erdbeeren garniert. Hmm, lecker!

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (10): Kcal: 449 KJ: 1880; E: 6 g; F: 26 g; KH: 40 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Stina Spiegelberg

Zutaten

Für den Biskuit:

300 g Weizenmehl Type 550

80 g Zucker

1 Prise Meersalz

0,75 Pck. Backpulver

80 g Ahornsirup

60 ml Öl

100 ml Orangensaft

100 ml Mineralwasser

1 Bio-Zitrone, davon den Abrieb und 2 EL Saft

Für die Füllung:

400 g vegane Schlagsahne

2 Pck. Sahnesteif

1 Prise Salz

50 g Kokosmus

400 g Erdbeeren, kleine

Für die Garnierung:

50 g Kokosflocken

100 g Zartbitterkuvertüre

einige Kokoschips

Außerdem:

3 Springformen (je Ø 18 cm)

etwas Margarine für die Form

Zubereitung

1. Den Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Die Springformen mit der Margarine einfetten.

2. Für die Biskuitböden Mehl, Zucker, Salz und Backpulver in einer Rührschüssel vermischen. Ahornsirup, Öl, Orangensaft, Wasser, Zitronenschale und -saft zugeben, alles mit dem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Jeweils ein Drittel des Teiges in eine Springform geben und glatt verstreichen. Die Teige im vorgeheizten Backofen 25–30 Minuten backen. Herausnehmen und in der Form auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

3. Für die Füllung die vegane Schlagsahne mit Sahnesteif und Salz in einem Rührbecher mit dem Handrührer steif schlagen. Das Kokosmus in eine kleine Schale geben und über dem heißen Wasserbad erwärmen, bis es weich wird. Kokosmus nach und nach unter die Sahne rühren. Sahnecreme abgedeckt 15–20 Minuten kalt stellen.

4. In der Zwischenzeit die Erdbeeren putzen. Die Hälfte der Beeren halbieren. Die andere Hälfte an der Oberseite gerade abschneiden.

5. Böden aus den Formen lösen und evtl. mit einem langen Messer etwas begradigen. Einen Boden auf eine Tortenplatte legen. Mit der Hälfte der Erdbeerhälften belegen. Sahnecreme mit einem Löffel kurz geschmeidig rühren und etwa ein Drittel der Sahnecreme gleichmäßig darauf verteilen.

6. Den zweiten Boden auflegen. Mit den übrigen Erdbeerhälften belegen. Mit der Hälfte der restlichen Sahnecreme bestreichen. Den letzten Boden mit der Unterseite nach oben auflegen. Die Torte rundherum mit der übrigen Sahnecreme einstreichen. Den Rand der Torte mit den Kokosflocken bestreuen. Torte ca. 30 Minuten kalt stellen.

7. Währenddessen die Kuvertüre hacken und in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Die übrigen Erdbeeren mit der Erdbeer-Spitze in die Kuvertüre tauchen und trocknen lassen.

8. Zum Servieren die Torte mit den Schoko-Erdbeeren dekorieren. Die Kokoschips darüber streuen und die Torte servieren.

