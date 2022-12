per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Isabel Wünsch und Andreas Nuss

Für die Kohlrouladen:

800 g Hackfleisch

1 großer, ganzer Kohl

1,5 eingeweichte Brötchen

2 Eier

1 Chili

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

10 Senfkörner im Mörser zerkleinern

1 Msp Kümmel

3 El Rapsöl zum Anbraten

Für die Bratensoße:

100 g Speckwürfel

2 Zwiebeln

150 g Butter

4 El Mehl

400 ml kräftiger Rotwein

300 ml Rinderbrühe

100 ml Kohlsud

Salz, Pfeffer

Für den Spätzleteig:

6 Eier

800 g Dinkelmehl

180 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

etwas Salz

Kohlrouladen mit Hackfleischfüllung

1. Strunk vor dem Kochen großzügig aus dem Kohl rausschneiden, in Wasser geben, Salz, etwas Zucker und Kümmel zugeben und kochen. Sobald sich die Blätter von selbst ablösen in Eiswasser blanchieren.

2. Für den Spätzleteig Dinkelmehl, eine Prise Salz, die Eier und das Mineralwasser verrühren, bis eine zähe Masse entsteht und der Teig Blasen bildet.

3. Vorbereiten der Hackfleischmasse für die Füllung der Kohlrouladen: Hierfür Hackfleisch, eingeweichte Brötchen und Eier zusammen geben und gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Kümmel und Senfkörner zermörsen und eine ½ Chili hinzugeben, alles gut vermengen.

4. Kohlrouladen wickeln, indem zwei blanchierte Kohlblätter mit der Innenseite zueinander gelegt werden. Den Strunk entfernen und mit der Hackmasse füllen (etwa 70 g pro Kohlroulade). Dann die Seiten einschlagen, einrollen und mit Kochgarn zuschnüren. Anschließend die Kohlrouladen scharf in Öl rundum anbraten und in einem Bräter lagern. Tipp: Den Kochgarn vor dem Einwickeln in Öl einlegen, damit er sich nach dem Anbraten besser löst.

5. Für die Bratensoße in derselben Pfanne die Speckwürfel und Zwiebeln anbraten. Dazu Butter mit 4 El Mehl andünsten, bis eine dunkle Masse entsteht. Abwechselnd mit Rotwein, Rinderbrühe und Kohlsud ablöschen und einkochen lassen, bis gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Für das Kohlgemüse das Innere vom Kohl, also die abgekochten Kohlherzen, in kleine Würfel schneiden und in Butter mit etwas Zucker, Salz, Pfeffer, ½ Chili und Kümmel scharf anbraten.

7. Salzwasser für die Spätzle zum Kochen bringen. Die Spätzle mit einem Brett und scharfem Messer ins Wasser schaben, ca. 3 Minuten kochen, aus dem Wasser holen und in einem Sieb abtropfen lassen.

