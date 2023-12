Knusprige Honig-Karamell-Kekse

per Mail teilen

Egal ob "honeycomb", "hokey pokey", "cinder toffee" oder "sponge candy", dieser knusprige Honig-Karamell-Keks von Jens Meier sieht aus wie eine Honigwabe. Er lässt sich zu einer Tasse Kaffee oder Tee wunderbar genießen.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jens Meier

Zutaten:

200 g Zucker

5 TL Honig (alternativ heller Rübensirup)

100 ml Wasser

2 TL Natron

1. Für die Honig-Karamell-Kekse eine Backform mit Backpapier auslegen.

2. In einem Topf Zucker, Honig und Wasser vermischen und so lang erhitzen, bis die Masse goldbraun wird. Vorsicht: Die Erhitzungsdauer variiert je nach Herd. Die Masse brennt schnell an, weswegen sie immer unter Beobachtung bleiben muss.

3. Natron durch ein Sieb zu der Masse im Topf geben und mit einem Holzlöffel gut unterrühren. Die Masse vom Herd nehmen, in die vorbereitete Backform geben und ca. 1 – 1,5 Stunden abkühlen lassen.

4. Die ausgehärtete Masse in Stücke brechen und genießen.

Tipp: Die knusprigen Honig-Karamell-Kekse können nach Belieben beispielsweise mit Schokolade glasiert werden.

Übersicht aller SWR Rezepte