Eine kleine Überraschung belebt jede, noch so innige, Verbindung. Grund genug für Hannes Weber, den Adventsklassiker mit getrockneten Früchten wie Cranberries, Aprikosen und Kirschen zu verfeinern.

Portionen: 20 Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: 251; KJ: 1057; E: 3 g; F: 11 g; KH: 20 g Koch/Köchin: Hannes Weber

Für die Cranberry-Kirschfüllung:

150 g Cranberries, getrocknet

150 g Sauerkirschen, getrocknet (Reformhaus)

50 g Aprikosen, getrocknet

40 ml Rum

Für den Vorteig (ca. 305 g):

180 g Weizenmehl Type 405

25 g Hefe

100 ml kalte Milch

Für den Teig:

250 g Weizenmehl (Type 405)

40 g Zucker

50 ml Eiswasser

4 g Salz

190 g Butter

50 g Mandelstifte

160 g Marzipanrohmasse

Außerdem:

1 Vanilleschote

150 g Zucker

150 g Butter

etwas Puderzucker

Hinweis: Für ca. 20 Stücke

1. Am Vorabend: Cranberries, Kirschen und fein gehackte Aprikosen in eine Schüssel geben, mit Rum mischen. Alles bei Zimmertemperatur ca. 8 Stunden (am besten über Nacht) ziehen lassen.

2. Für den Vorteig Mehl, Hefe und Milch zu einem lockeren Teig verkneten. In eine Schüssel geben. Mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 45 Minuten ruhen lassen.

3. Anschließend den Vorteig mit Mehl, Zucker, Eiswasser und Salz in eine Schüssel geben und ca. 2 Minuten (in der Küchenmaschine) kneten. Butter in zwei Portionen (je 95 g) zugeben und jeweils 2 Minuten weiter kneten, bis der Teig glatt und geschmeidig ist.

(Vorsicht nicht zu lange und zu warm kneten sonst wird die Butter "ölig".) Den Teig abdecken und weitere ca. 30 Minuten ruhen lassen.

3. Anschließend Mandeln und marinierte Früchte untermischen, wieder abdecken und ca. 30 Minuten ruhen lassen.

4. Inzwischen die Marzipanrohmasse zu zwei ca. 1 cm dicke Rollen formen.

5. Den geruhten Teig halbieren, erneut kurz kneten. Dann aus jedem Teigstück einen typischen Stollen formen. Die Marzipanstangen dabei einarbeiten. Die Stollen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 200 Grad (Ober-Unterhitze) vorheizen.

6. Die Stollen in den heißen Ofen schieben, die Temperatur auf 180 Grad herunterschalten und ca. 45 Minuten backen. Sollten die Stollen zu schnell bräunen, mit Backpapier abdecken.

7. Stollen herausnehmen und evtl. vorhandene verbrannte Früchte entfernen. Stollen lauwarm abkühlen lassen.

8. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herausstreichen. Vanillemark mit ca. 150 g Zucker mischen und auf eine flache Schale oder einen tiefen Teller geben.

9. In einem Topf 150 g Butter schmelzen und die Stollen damit, von allen Seiten bestreichen. Butter kurz einziehen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Butter verbraucht ist. Danach im Vanillezucker wenden und vollständig abkühlen lassen.

10. Stollen zum Schluss mit Puderzucker bestäuben und in Frischhaltefolie wickeln.

Tipp: Die getrockneten Früchte nach Bedarf und Geschmack kombinieren. Auch lecker mit Backpflaumen, Äpfeln, Feigen oder Mango.

