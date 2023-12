Kirsch-Rosmarin-Streusel

In den Gärten und auf den Märkten sieht man eine Fülle an Kräutern und ein mediterraner Duft steigt einem in die Nase. Passend zu dieser Kräuterfülle gibt es einen Rosmarin-Kirsch-Streusel von Gesa Kohlenbach, einen leckeren Kuchen, der perfekt auf die Kaffeetafel am Sonntag passt.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 584, KJ: 2454, E: 8g, F: 27g, KH: 75g; Koch/Köchin: Gesa Kohlenbach Mürbeteig: 375 g Mehl

250 g Butter

125 g Zucker

1 Prise Salz

etwas Zitronenabrieb

1 Ei Füllung: 1200 g Kirschen (Frisch oder TK)

150 g Zucker

50 g Stärke

1 Spritzer Bitter-Mandelaroma

1 Zweig Rosmarin Streusel: 90 g Butter

120 g kernige Haferflocken

50 g Mandeln, gemahlen

40 g Zucker

60 g Mehl

0,5 TL Zimt

0,5 TL Salz Hinweis: Für ca. 12 Stücke in einer Kuchenform mit 26 cm Durchmesser SWR SWR - 1. Eine Kuchenform 26 cm Ø mit Backpapier auslegen und den Herd auf 170°C Ober- und Unterhitze (150°C Umluft) vorheizen. 2. Für den Mürbeteig, die weiche, noch griffige Butter mit dem Zucker und dem Salz im Rührgerät gut vermengen, Salz und Zitronenabrieb zugeben. 3. Das Mehl beifügen, kurz umrühren und dann das Ei einarbeiten. Alles nur soweit vermengen, bis es sich bindet. Den Teig zu einer Kugel formen und in Klarsichtfolie einschlagen. Mindestens 30 Minuten kaltstellen. 4. Während der Teig ruht, die Füllung und die Streusel vorbereiten. 5. Den Rosmarinzweig kurz unter Wasser abbrausen und trocken tupfen. Den Rosmarin fein hacken. Für die Füllung die Kirschen, Zucker, Bitter-Mandelaroma und den feingehackten Rosmarin in eine Schüssel geben. Die Stärke in einer kleinen Schüssel mit etwas Kirschsaft glattrühren und zu der Kirschfüllung geben. Alles gut verrühren. 6. Für die Streusel alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Händen leicht verkneten. Danach kühl stellen. 7. Den kalten Mürbeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und die Kuchenform damit auskleiden. Die Kirschfüllung einfüllen und für ca.40 Minuten backen. Danach herausnehmen, die Streusel auf dem Kuchen verteilen und noch weitere 20 Minuten backen. Tipp: Der Rosmarin-Kirsch-Streusel schmeckt am besten leicht warm und mit einer Kugel Vanilleeis angerichtet. Übersicht aller SWR Rezepte