Kirsch-Eierlikörtorte

Ein Kaffeetafelprunkstück für Erwachsene. Üppige Schönheit mit hochprozentigem Inhalt: Die Torte punktete mit luftig geschlagener Sahne, lockerem Schoko-Boden und vielen Süßkirschen.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 505, KJ: 2110, E: 9g, F: 39g, KH: 29g; Koch/Köchin: Robert Schorp

Für den Boden:

200 g Zartbitter-Schokolade

7 Eier (Größe M)

150 g Zucker

200 g weiche Butter

300 g gemahlene Haselnüsse

8 g Backpulver

Für den Kirschbelag:

350 g frische Süßkirschen

200 ml Kirschsaft

40 g Zucker

25 g Maisstärke

40 ml Rotwein

0,5 TL gemahlener Zimt

Für Sahne- und Eierlikör-Topping:

3 Blatt Gelatine

500 g Sahne

50 g Zucker

60 ml Eierlikör

Hinweis: Für eine Torte mit 16 Stück

SWR SWR -

1. Für den Boden den Backofen auf 180 Grad Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (26–28 cm Ø) fetten oder mit Backpapier auslegen.

2. Die Schokolade raspeln. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, dabei 50 g Zucker nach und nach einrieseln lassen. Eischnee kurz kühl stellen.

3. Butter und übrigen Zucker in eine Rührschüssel geben und mit den Schneebesen des Handrührgerätes hellcremig aufschlagen, bis der Zucker gelöst ist. Die Eigelbe nach und nach gründlich unterrühren.

4. Eischnee unter die Buttermasse rühren. Haselnüsse darauf geben und das Backpulver auf die Haselnüsse sieben. Alles gründlich glatt vermischen. Zuletzt die geraspelte Schokolade unterziehen.

5. Die Nussmasse in die vorbereitete Form geben und glattstreichen. Im heißen Backofen (mittlere Einschubleiste) ca. 45 Minuten backen (Stäbchenprobe machen! siehe auch Extra-Tipp). Boden in der Form auf ein Kuchengitter stellen und auskühlen lassen.

Tipp: den Boden am besten bereits am Vortag backen und gut auskühlen lassen.

6. Für den Belag die Kirschen entstielen, waschen, abtropfen lassen und entsteinen. Kirschsaft und Zucker in einen kleinen Topf geben und aufkochen. Stärke und Rotwein glatt verrühren. Den Topf mit dem Saft von der Kochstelle ziehen, angerührte Stärke einrühren. Kirschen und Zimt zugeben und alles unter Rühren nochmals kurz durchkochen lassen. Kompott in eine Schüssel füllen und auskühlen lassen.

7. Den Boden aus der Backform lösen und auf eine Tortenplatte setzen. Mit einem Tortenring oder dem gesäuberten Springformrand umschließen. Den Kirschbelag auf dem Haselnussboden verteilen, dabei rundherum einen etwa 2 cm Rand frei lassen.

8. Für den Sahnebelag Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Sahne steif schlagen, dabei den Zucker nach und nach einrieseln lassen.

9. Gelatine ausdrücken, mit 25 ml Eierlikör in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze erwärmen und schmelzen. Etwas Sahne unterrühren.

10. Die angerührte Gelatine unter die übrige Sahne mixen. Eierlikörsahne auf dem Kirschbelag verteilen und glattstreichen. Übrigen Eierlikör darauf verteilen. Torte im Kühlschrank mindestens 2 Stunden durchkühlen lassen.

11. Kurz vor dem Servieren den Tortenring lösen, abheben. Die Torte anrichten und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte