per Mail teilen

Kir Breton ist ein Aperitif und eine Version des beliebten französischen Kir-Cocktails. Er wird aus Crème de Cassis und gekühltem trockenen bretonischen Apfelwein hergestellt. Sehr lecker!

Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Natalie Lumpp

Zutaten

etwas Crème de Cassis (= ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren)

0,1 Liter Cidre

Eiswürfel

Außerdem:

1 Wein- oder Sektglas

Zubereitung

1. Für den "Kir Breton" einen Schuss Crème de Cassis in das Glas gießen. Gefolgt von Cidre, der langsam in das Glas gegossen werden sollte, während er etwas schäumt. Zum Schluss eins bis zwei Eiswürfel in das Glas geben und "Auf Ihr Wohl!".

Unser Tipp: Als besonderes Highlight kann man die Eiswürfel etwas aufpeppen. Hierfür am Vortag Johannisbeeren und Trauben in die Eiswürfel-Formen geben, mit Wasser auffüllen und eingefrieren.

Übersicht aller SWR Rezepte