Kartoffelgulasch mit Paprika

per Mail teilen

Caroline Autenrieth schmort Kartoffeln und Paprika. Daraus entsteht

ein wunderbar würziges Gulasch - verfeinert mit Lorbeer und Zitronenschale.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für das Gulasch:

800 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

600 g Paprikaschoten (rot und gelb)

2 Knoblauchzehen

300 g Zwiebeln

2 EL Olivenöl

1 EL Butter

1 EL Tomatenmark

1 TL Zucker

etwas Paprikapulver, edelsüß

1 Lorbeerblatt

0,5 TL Kümmelsamen (optional)

50 ml Rotwein

100 ml Gemüsebrühe, ca.

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Biozitronenschale

1 Bund Petersilie

4 Stiele Liebstöckel

200 g Sauerrahm

Zubereitung

1. Kartoffeln schälen, abbrausen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Paprika putzen, abbrausen, abtropfen lassen und in Würfel schneiden. Knoblauch und Zwiebeln abziehen. Knoblauch fein hacken, Zwiebeln in Würfel schneiden.

2. Öl und Butter im Schmortopf erhitzen. Die Zwiebelwürfel und Knoblauch darin unter Wenden glasig dünsten.

3.. Kartoffel- und Paprikawürfel zugeben und anbraten. Tomatenmark und Zucker ebenfalls unterrühren und mit anrösten.

4. Paprikapulver, Lorbeer und Kümmel (nach Belieben) zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen

5. Mit Rotwein ablöschen und etwas einköcheln lassen. Mit Gemüsebrühe auffüllen, sodass Kartoffeln und Paprika knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist.

6. Alles zugedeckt bei schwacher bis mittlerer Hitze etwa 45 Minuten schmoren lassen. Zwischendurch umrühren.

7. Zitronenschale zugeben. Petersilie und Liebstöckel abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Sauerrahm verrühren.

8. Kartoffelgulasch abschmecken. Mit Petersilie bestreuen. Gulasch mit jeweils einem Klecks Sauerrahm servieren.

Tipp: Wer mag kann statt Kümmel auch Senfsaat oder Korianderkörner verwenden. Noch würziger wird es, wenn ca. 50 g gebratene Speckwürfel dazu kommen. Diese vor Zwiebeln und Knoblauch anbraten und anschließend Zwiebeln und Knoblauch zugeben.

Übersicht aller SWR Rezepte